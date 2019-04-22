Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай внезапного чемпиона
    Тест: угадай внезапного чемпиона
    2 Тест: сразись с высшим разумом
    Тест: сразись с высшим разумом
    3 Тест: дороже фильм или футболист?
    Тест: дороже фильм или футболист?

    «Будь сильным и возвращайся скорее!». В сборной России пожелали здоровья Черышеву

    Официальный инстаграм сборной России пожелал здоровья полузащитнику «Валенсии» Денису Черышеву.

    Россиянин получил травму в матче 33-го тура Примеры с «Бетисом» (2:1).

    Сегодня стало известно, что у 28-летнего футболиста травма связок правого колена с переломом верхней части большеберцовой кости. Он больше не сыграет в этом сезоне.

    «Здоровья, Черышев! Будь сильным и возвращайся скорее! Мы с тобой!» – сообщает пресс-служба национальной команды.

    • В этом сезоне Черышев провел 41 матч, отметившись пятью голами и четырьмя результативными передачами.
    • «Валенсия» занимает пятое место в турнирной таблице Примеры. В полуфинале Лиги Европы команда встретится с «Арсеналом», а в финале Кубка Испании – с «Барселоной».

    text

    Публикация от text (@teamrussia)

    Источник: Официальный инстаграм сборной России

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:07
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    Рубик Докоян
    68840
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru