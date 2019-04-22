«Будь сильным и возвращайся скорее!». В сборной России пожелали здоровья Черышеву

Официальный инстаграм сборной России пожелал здоровья полузащитнику «Валенсии» Денису Черышеву.

Россиянин получил травму в матче 33-го тура Примеры с «Бетисом» (2:1).

Сегодня стало известно, что у 28-летнего футболиста травма связок правого колена с переломом верхней части большеберцовой кости. Он больше не сыграет в этом сезоне.

«Здоровья, Черышев! Будь сильным и возвращайся скорее! Мы с тобой!» – сообщает пресс-служба национальной команды.

В этом сезоне Черышев провел 41 матч, отметившись пятью голами и четырьмя результативными передачами.

«Валенсия» занимает пятое место в турнирной таблице Примеры. В полуфинале Лиги Европы команда встретится с «Арсеналом», а в финале Кубка Испании – с «Барселоной».