Чалов составил свою команду мечты. В ней пять игроков «Реала»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов составил команду мечты. В нее лучший бомбардир РПЛ включил пять футболистов из «Реала».

«Нойер — даже обсуждать не надо. Марсело — очень умный и техничный, очень мне нравится. В центре — связка из «Реала», Рамос и Варан. Можно и справа поставить Карвахаля, но пусть будет Уокер. В центре — Модрич, Иньеста и Каземиро. Каземиро очень силен в отборе, такой игрок очень нужен. Лучший форвард сегодня — Кейн. Но вообще возьму Роналдо, Зубастика. Тренер? Йохан Кройф», — рассказал Чалов.

Состав команды мечты Чалова: Нойер — Марсело, Рамос, Варан, Уокер — Модрич, Иньеста, Каземиро — Месси, Роналду, Роналдо.