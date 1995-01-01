РПЛ. «Спартак» обыграл «Енисей», Рассказов и Гулиев забили голы

«Спартак» дома обыграл «Енисей» в мате 24-го тура РПЛ. Игра завершилась со счетом 2:0, голы забили защитник Николай Рассказов и полузащитник Аяз Гулиев. Для обоих футболистов это первые голы за первую команду московского клуба.

«Спартак» набрал 39 очков и остался на пятом месте в таблице, «Енисей» с 13 очками идет на 16-й строчке.

Чемпионат России. РПЛ. 24-й тур

Спартак (Москва) – Енисей (Красноярск) – 2:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Рассказов, 45+1 ; 2:0 – Гулиев, 83.

«Спартак»: Максименко, Рассказов (Ещенко, 88), Айртон, Джикия, Жиго, Гулиев, Зобнин, Мельгарехо, Фернандо (Игнатов, 74), Мелкадзе (Ташаев, 66), Луис Адриано.

«Енисей»: Нестеренко, Ятченко, Гаджибеков, Кичин, Грицаенко, Данченко, Семакин (Торбинский, 46), Савичев, Огуде, Сарр (Зотов, 46), Соболев (Саркисов, 59).

Предупреждения: Гулиев, 21; Жиго, 37 – Данченко, 32.

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