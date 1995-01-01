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    РПЛ. «Спартак» обыграл «Енисей», Рассказов и Гулиев забили голы

    «Спартак» дома обыграл «Енисей» в мате 24-го тура РПЛ. Игра завершилась со счетом 2:0, голы забили защитник Николай Рассказов и полузащитник Аяз Гулиев. Для обоих футболистов это первые голы за первую команду московского клуба.

    «Спартак» набрал 39 очков и остался на пятом месте в таблице, «Енисей» с 13 очками идет на 16-й строчке.

    Чемпионат России. РПЛ. 24-й тур

    Спартак (Москва) – Енисей (Красноярск) – 2:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Рассказов, 45+1 ; 2:0 – Гулиев, 83.

    «Спартак»: Максименко, Рассказов (Ещенко, 88), Айртон, Джикия, Жиго, Гулиев, Зобнин, Мельгарехо, Фернандо (Игнатов, 74), Мелкадзе (Ташаев, 66), Луис Адриано.

    «Енисей»: Нестеренко, Ятченко, Гаджибеков, Кичин, Грицаенко, Данченко, Семакин (Торбинский, 46), Савичев, Огуде, Сарр (Зотов, 46), Соболев (Саркисов, 59).

    Предупреждения: Гулиев, 21; Жиго, 37 – Данченко, 32.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Фернандо заговорил на русском. Это удивило больше победы «Спартака»

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 20:57
    Комментарии49
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      Рейтинг: +674

      JTherry 9 минут назад

      всех болельщиков с победой!!! пусть вымученной, но победой, как нам сейчас нужны эти 3 очка... Мелкадзе с Мельгарехой - это конечно, нечто, последнего спасают лишь хорошие пасы, линию нападения надо усиливать срочно, от молодежи пока отдачи нет, а доверия - много...

      0
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      Рейтинг: +180

      Alekxei Z. 27 минут назад

      Спартак играл плохо. В атаке всех гнать. Андриано просто ужасен, приём мяча постоянн спиной к воротам, позиция вообще не просматривается. Полная анархия на поле. Тренера летом гнать в три шеи.

      0
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      Рейтинг: +363

      rash1959 37 минут назад

      Два тайма соплежуйства.... Если бы в концовке тайма не забили, то была бы беда. Ну хоть 3 очка взяли, а так просто швах.

      0
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      Рейтинг: +4158

      батог 59 минут назад

      Всех болел с победой Спартака !!! Игры нет !!! Первый тайм - как будто дворовая команда играла. Мелкадзе если уходит в конце сезона, не хрен ставить. Мельгарехо ноль ! Вообще правый фланг не знает что делать с мячом ! Проблески игры появились после 65 минуты, когда сделали все замены ! И где работа над ошибками (ужин для всей команды) Сегодня должен Мелкадзе проставиться !!!

      5
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      Рейтинг: +484

      vladimir63 1 час назад

      если бы это был Зенит или ЦСКА все бы говорили что это победа на классе ! болелы Спартака адекватно оценивают игру своей команды ! играли хреново ! слава Богу выиграли !

      2
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      Рейтинг: +149

      Вальдемар IV > vladimir63 42 минуты назад

      на админресурсе

      -1
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      Рейтинг: +1385

      giluxa1963 1 час назад

      ну все теперь неделю по всем каналам будут обсасывать великую победу над супер клубом

      -1
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      Рейтинг: +66

      Опускатель коняжек > giluxa1963 1 час назад

      Ну так то тут на этом портале про результаты всех матчей пишут. Не выставляйте себя дураком более... Лучше промолчать, чем писать чушь...

      5
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      Рейтинг: +2394

      mopecekca > Опускатель коняжек 56 минут назад

      Не обращай внимания на местного членососа)

      1
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      Рейтинг: +26

      Boeung777 1 час назад

      Да, игра не впечатлила, но сейчас главное результат.

      4
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      Рейтинг: +2292

      Yev 1 час назад

      Такое впечатление что наши команды устали ещё в начале сезона и сейчас просто на ободах докатываются к финишу. Спартак с победой!, нл как-то это было не убидительно, учитывая что Енисей почти весь второй тайм играл в меньшенстве. Одна надежда на то что летом восстановятся и покадут достойный футбол в евтотурнирах.

      2
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      Рейтинг: +2209

      Сармат Ростов 1 час назад

      Очень важная победа, хоть и над аутсайдером!!!
      Вон, Барса с Уэской в двух играх одно очко взяла...
      Пора поверить в себя и прибавлять с каждой игрой!!!
      ВСЕХ КРАСНО-БЕЛЫХ- С ОЧЕРЕДНОЙ ПОБЕДОЙ!!!!!

      6
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      Рейтинг: +1385

      WhiteEgon > Сармат Ростов 1 час назад

      Сравнить Спартак и Барсу? Смело...

      3
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      Рейтинг: +3951

      Викос 1 час назад

      С победой!

      8
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