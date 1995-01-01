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    АПЛ. «Эвертон» разгромил «МЮ», забив четыре гола

    «Эвертон» нанес разгромное поражение «Манчестер Юнайтед» в матче 35-го тура АПЛ.

    Команда из Ливерпуля отправила в ворота «МЮ» четыре безответных мяча. Голы забили Ришарлисон, Гильфи Сигурдссон, Люка Динь и Тео Уолкотт.

    Команда Уле-Гуннара Сульшера проиграла в третий раз в последних пяти встречах Премьер-лиги.

    «Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 35-й тур

    Эвертон – Манчестер Юнайтед – 4:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Ришарлисон, 13; 2:0 – Сигурдссон, 28; 3:0 – Динь, 56; 4:0 – Уолкотт, 64.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 17:23
    Комментарии12
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      Рейтинг: +2287

      Yev 1 час назад

      Всё СДУЛИСЬ рЭволюцИонЭры!!! А где же великий и независимый Погба, ...идор? Где мальчик-зайчик Сольскиар? Надеюсь Моуриньо открыл бутылочку Порто по этому случаю. Желаю МЮ не попасть и в Лигу Европы!

      0
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      Рейтинг: +1345

      InterMilLano1908 1 час назад

      О каком ЛЧ вообще была речь?? 4 команды попадают от АПЛ, плюс победитель ЛЕ забирает путевку 4го места, а там будет либо арсенал либо Челси

      2
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      Рейтинг: +1071

      ухоженный крокодил 1 час назад

      Кто болеет за МЮ, тот даун.

      -2
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      Рейтинг: +114

      solodealer 2 часа назад

      В следующем сезоне МЮ будет бороться за 6-9 места против Эвертона, Лестера, Вулверхемптона и Уотфорда.
      А, ведь, Маур предупреждал всех, где собака порылась!))))

      1
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      Рейтинг: +586

      MU-fanatic 2 часа назад

      красава манки!!!вот так должна команда в себя приходить после вылета из ЛЧ)))так держать)))видимо весь характер ушел с Ферги!))ждемс возвращение либо одного,либо другого))

      2
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      Рейтинг: +12496

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Дьявольское невезение.

      0
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      Рейтинг: +3277

      александр п > DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Чудес не бывает,в АПЛ нельзя долго ехать на багаже предыдущего тренера,это не РПЛ.

      1
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      Рейтинг: +487

      AHTUNGBOL 2 часа назад

      Не фанат МЮ, но жаль в какой-то степени, начали вроде интересно играть и ...

      0
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      Рейтинг: +3277

      александр п > AHTUNGBOL 2 часа назад

      Если Моур не справился с этой негритянской бандой,то что про цыплёнка Сульшера говорить.Негры физически очень одарены ,но понятия интересы команды для них ,за редким исключением не существует.

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      Рейтинг: +218

      Киркинитидец 2 часа назад

      эвертоша размазала сульшера по ливеру(анг)...

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      Рейтинг: +2494

      dinar7777dinar 3 часа назад

      лч не видать мю !! сказка была началась и закончилась сразу же накорню !

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      Рейтинг: +1537

      uBaH_ 3 часа назад

      Наконец-то мю вернулся

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