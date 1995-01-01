АПЛ. «Эвертон» разгромил «МЮ», забив четыре гола

Всё СДУЛИСЬ рЭволюцИонЭры!!! А где же великий и независимый Погба, ...идор? Где мальчик-зайчик Сольскиар? Надеюсь Моуриньо открыл бутылочку Порто по этому случаю. Желаю МЮ не попасть и в Лигу Европы!
«Эвертон» нанес разгромное поражение «Манчестер Юнайтед» в матче 35-го тура АПЛ.
Команда из Ливерпуля отправила в ворота «МЮ» четыре безответных мяча. Голы забили Ришарлисон, Гильфи Сигурдссон, Люка Динь и Тео Уолкотт.
Команда Уле-Гуннара Сульшера проиграла в третий раз в последних пяти встречах Премьер-лиги.
«Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ.
Чемпионат Англии. АПЛ. 35-й тур
Эвертон – Манчестер Юнайтед – 4:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Ришарлисон, 13; 2:0 – Сигурдссон, 28; 3:0 – Динь, 56; 4:0 – Уолкотт, 64.