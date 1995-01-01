АПЛ. «Эвертон» разгромил «МЮ», забив четыре гола

«Эвертон» нанес разгромное поражение «Манчестер Юнайтед» в матче 35-го тура АПЛ.

Команда из Ливерпуля отправила в ворота «МЮ» четыре безответных мяча. Голы забили Ришарлисон, Гильфи Сигурдссон, Люка Динь и Тео Уолкотт.

Команда Уле-Гуннара Сульшера проиграла в третий раз в последних пяти встречах Премьер-лиги.

«Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ.

Чемпионат Англии. АПЛ. 35-й тур

Эвертон – Манчестер Юнайтед – 4:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Ришарлисон, 13; 2:0 – Сигурдссон, 28; 3:0 – Динь, 56; 4:0 – Уолкотт, 64.

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