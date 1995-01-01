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    Паратичи: «Дибала останется в «Ювентусе»

    Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи заявил, что клуб не планирует расставаться с нападающим Пауло Дибалой.

    Вчера появилась информация, что туринцы ведут переговоры с «Интером» об обмене аргентинца на Мауро Икарди.

    «У нас будет обычная встреча [с главным тренером после окончания сезона], как и у каждого клуба. Сейчас не время обсуждать, что мы будем делать, но у нас есть свои идеи о том, как улучшить команду.

    Дибала? Конечно, он останется. Он игрок «Ювентуса», и несомненно, он обязательно останется», – сказал Паратичи.

    • 25-летний футболист перешел в «Ювентус» из «Палермо» в 2015 году за 40 миллионов евро.
    • В этом сезоне Дибала провел за бело-черных 39 матчей, забил 10 голов и сделал шесть результативных передач.
    • Контракт форварда с туринским клубом рассчитан до лета 2022 года.

    Источник: Football Italia

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