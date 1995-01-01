Паратичи: «Дибала останется в «Ювентусе»

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи заявил, что клуб не планирует расставаться с нападающим Пауло Дибалой.

Вчера появилась информация, что туринцы ведут переговоры с «Интером» об обмене аргентинца на Мауро Икарди.

«У нас будет обычная встреча [с главным тренером после окончания сезона], как и у каждого клуба. Сейчас не время обсуждать, что мы будем делать, но у нас есть свои идеи о том, как улучшить команду.

Дибала? Конечно, он останется. Он игрок «Ювентуса», и несомненно, он обязательно останется», – сказал Паратичи.