Паратичи: «Дибала останется в «Ювентусе»

Ценник набивает
Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи заявил, что клуб не планирует расставаться с нападающим Пауло Дибалой.
Вчера появилась информация, что туринцы ведут переговоры с «Интером» об обмене аргентинца на Мауро Икарди.
«У нас будет обычная встреча [с главным тренером после окончания сезона], как и у каждого клуба. Сейчас не время обсуждать, что мы будем делать, но у нас есть свои идеи о том, как улучшить команду.
Дибала? Конечно, он останется. Он игрок «Ювентуса», и несомненно, он обязательно останется», – сказал Паратичи.
- 25-летний футболист перешел в «Ювентус» из «Палермо» в 2015 году за 40 миллионов евро.
- В этом сезоне Дибала провел за бело-черных 39 матчей, забил 10 голов и сделал шесть результативных передач.
- Контракт форварда с туринским клубом рассчитан до лета 2022 года.