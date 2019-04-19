Corriere dello Sport: Дибала отказался переходить в «Интер» в обмен на Икарди

«Ювентус» ведет переговоры с «Интером» по обмену нападающего Пауло Дибалы на форварда миланцев Мауро Икарди.

При этом Дибала предпочитает остаться в Турине или перебраться за границу этим летом, сообщает Corriere dello Sport. «Ювентус» же хочет продать 25-летнего футболиста после вылета из Лиги чемпионов.

Несмотря на то, что Дибала не планирует покидать бело-черных, ситуация может измениться после встречи его окружения с директорами клуба Павлом Недведом и Фабио Паратичи в ближайшие несколько дней.