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    Corriere dello Sport: Дибала отказался переходить в «Интер» в обмен на Икарди

    «Ювентус» ведет переговоры с «Интером» по обмену нападающего Пауло Дибалы на форварда миланцев Мауро Икарди.

    При этом Дибала предпочитает остаться в Турине или перебраться за границу этим летом, сообщает Corriere dello Sport. «Ювентус» же хочет продать 25-летнего футболиста после вылета из Лиги чемпионов.

    Несмотря на то, что Дибала не планирует покидать бело-черных, ситуация может измениться после встречи его окружения с директорами клуба Павлом Недведом и Фабио Паратичи в ближайшие несколько дней.

    • В этом сезоне Дибала забил 10 голов и сделал шесть результативных передач в 39-ти матчах.
    • Икарди провел 31 встречу, записав на свой счет 16 мячей и пять голевых передач.

    Источник: Corriere dello Sport

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    Сегодня, 09:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +937

      Александр52 1 час назад

      Надо ему уходить, ну никак не идёт у него игра в Турине. Что то в Дибале сломалось, ему нужно сменить всё и начать сначала. Лучше было бы если бы он сейчас ничего не стоил, а эти миллионы с нулями ему только мешают. Удачи ему.

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