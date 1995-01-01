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    АПЛ. «Манчестер Сити» благодаря быстрому голу обыграл «Тоттенхэм» и вернулся на первое место в чемпионате

    «Манчестер Сити» дома одержал минимальную победу над «Тоттенхэмом» в матче 35-го тура АПЛ.

    Единственный гол на пятой минуте забил полузащитник хозяев поля Фил Фоден.

    А на 59-й минуте арбитр встречи Майкл Оливер не увидел, как мяч в штрафной площади «Сити» попал в руку Кайлу Уокеру, и не назначил пенальти.

    Набрав три очка, команда Хосепа Гвардиолы вернулась на первое место в турнирной таблице Премьер-лиги, а «Тоттенхэм» остался на третьей строчке, но теперь его могут обогнать «Арсенал» и «Челси».

    Чемпионат Англии. АПЛ. 35-й тур

    Манчестер Сити – Тоттенхэм – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Фоден, 5.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +231

      professor13 1 час назад

      Два пенальти не поставил судья,один в первом тайме на Бернарду,второй когда Уокер сыграл рукой.1~1 )

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1052

      Павел Буре 1 час назад

      Кто-нибудь еще сомневается что надо вводить ВАР в Англии??

      0
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