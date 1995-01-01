АПЛ. «Манчестер Сити» благодаря быстрому голу обыграл «Тоттенхэм» и вернулся на первое место в чемпионате

«Манчестер Сити» дома одержал минимальную победу над «Тоттенхэмом» в матче 35-го тура АПЛ.

Единственный гол на пятой минуте забил полузащитник хозяев поля Фил Фоден.

А на 59-й минуте арбитр встречи Майкл Оливер не увидел, как мяч в штрафной площади «Сити» попал в руку Кайлу Уокеру, и не назначил пенальти.

Набрав три очка, команда Хосепа Гвардиолы вернулась на первое место в турнирной таблице Премьер-лиги, а «Тоттенхэм» остался на третьей строчке, но теперь его могут обогнать «Арсенал» и «Челси».

Чемпионат Англии. АПЛ. 35-й тур

Манчестер Сити – Тоттенхэм – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Фоден, 5.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ