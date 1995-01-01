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    РПЛ. «Арсенал» в гостях обыграл «Уфу» и вплотную приблизился к пятерке лидеров чемпионата

    «Арсенал» на выезде выиграл у «Уфы» со счетом 2:1 в матче 24-го тура чемпионата России.

    В составе туляков забивали Зелимхан Бакаев и Игорь Горбатенко, за башкирскую команду отличился Сильвестр Игбун.

    Благодаря этой победе «Арсенал» догнал идущий на шестом месте в турнирной таблице РПЛ «Ростов» и теперь всего на одно очко отстает от «Спартака», располагающегося на пятой строчке. «Уфа», в свою очередь, осталась на 14-м месте.

    Чемпионат России. РПЛ. 24-й тур

    Уфа (Уфа) – Арсенал (Тула) – 1:2 (1:2)

    Голы: 0:1 – Бакаев, 3; 0:2 – Горбатенко, 24; 1:2 – Игбун, 38.

    «Уфа»: Беленов, Йокич, Никитин, Аликин (Вомбергар, 75), Живоглядов, Сысуев, Пауревич, Ванек (Алиев, 64), Безденежных (Кротов, 84), Неделчару, Игбун.

    «Арсенал»: Нигматуллин, Беляев, Хагуш, Альварес, Григалава, Костадинов, Горбатенко, Бакаев, Берхамов (Ткачев, 87), Мирзов, Джорджевич.

    Предупреждения: Йокич, 7; Безденежных, 26; Григалава, 47; Неделчару, 63; Берхамов, 70; Сысуев, 83.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 13:24
    Комментарии6
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      Рейтинг: +4128

      84aivengo 6 секунд назад

      зачем нужны такие команды в зоне еврокубков ?!!! без должного основания и поддержки !.... чтобы очки в итоге на количество делить и португалам проигрывать ?!!!

      0
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      Рейтинг: +771

      Валерий1965 57 минут назад

      Молодцы туляки!) Уфу искренне жаль...

      0
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      Рейтинг: +1627

      Evgeni1952 1 час назад

      Главное Спартак опередить - всего одно очко осталось.

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      Рейтинг: +945

      Леха из Твери > Evgeni1952 1 час назад

      Считай, что 4. Cпартак с Енисеем играет.

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      Рейтинг: +1627

      Evgeni1952 > Леха из Твери 1 час назад

      У Енисея еще выиграть нужно.

      0
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      Рейтинг: +3387

      Старикан > Evgeni1952 53 минуты назад

      Спартак конечно сейчас не в самой лучшей форме, но Енисею завтра ничего не светит!

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