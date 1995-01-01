РПЛ. «Арсенал» в гостях обыграл «Уфу» и вплотную приблизился к пятерке лидеров чемпионата

зачем нужны такие команды в зоне еврокубков ?!!! без должного основания и поддержки !.... чтобы очки в итоге на количество делить и португалам проигрывать ?!!!
«Арсенал» на выезде выиграл у «Уфы» со счетом 2:1 в матче 24-го тура чемпионата России.
В составе туляков забивали Зелимхан Бакаев и Игорь Горбатенко, за башкирскую команду отличился Сильвестр Игбун.
Благодаря этой победе «Арсенал» догнал идущий на шестом месте в турнирной таблице РПЛ «Ростов» и теперь всего на одно очко отстает от «Спартака», располагающегося на пятой строчке. «Уфа», в свою очередь, осталась на 14-м месте.
Чемпионат России. РПЛ. 24-й тур
Уфа (Уфа) – Арсенал (Тула) – 1:2 (1:2)
Голы: 0:1 – Бакаев, 3; 0:2 – Горбатенко, 24; 1:2 – Игбун, 38.
«Уфа»: Беленов, Йокич, Никитин, Аликин (Вомбергар, 75), Живоглядов, Сысуев, Пауревич, Ванек (Алиев, 64), Безденежных (Кротов, 84), Неделчару, Игбун.
«Арсенал»: Нигматуллин, Беляев, Хагуш, Альварес, Григалава, Костадинов, Горбатенко, Бакаев, Берхамов (Ткачев, 87), Мирзов, Джорджевич.
Предупреждения: Йокич, 7; Безденежных, 26; Григалава, 47; Неделчару, 63; Берхамов, 70; Сысуев, 83.