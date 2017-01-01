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    Дженас: «Решение «МЮ» назначить Сульшера было эмоциональным, а не продуманным»

    Бывший полузащитник сборной Англии Джермэйн Дженас считает, что назначение Уле-Гуннара Сульшера главным тренером «Манчестер Юнайтед» было эмоциональным, а не взвешенным решением клуба.

    В декабре 2018 года норвежский специалист сменил Жозе Моуринью на срок до конца сезона. В марте «МЮ» заключил с Сульшером трехлетний контракт.

    «Я чувствовал, что это было эмоциональное решение, а в любом бизнесе это должно быть продуманное логическое решение на долгосрочную перспективу.

    Одна из вещей, от которых им нужно уйти, – это «путь Манчестер Юнайтед». И это не тот способ, которым они это делали. То, что сделал сэр Алекс Фергюсон, было очень уникально, и очень трудно воспроизвести тот «Юнайтед», возглавляемый одним из лучших тренеров в мире.

    Когда Пеп Гвардиола пришел в «Манчестер Сити», он не спросил: «Что Манчини и Пеллегрини сделали для того, чтобы выиграть АПЛ?» Он пришел и сделал то, что хотел. Юрген Клопп сделал это в «Ливерпуле», у него был свой собственный стиль.

    Это то, что нужно «МЮ». Не думаю, что им следует пытаться найти кого-то, кто сможет приблизиться к достижениям Фергюсона. Им нужно найти новую личность. Моуринью пытался сделать это, но клуб на это не купился.

    Я не думаю, что они знают, что делают», – сказал Дженас.

    • После 34-х туров «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ.
    • «МЮ» вылетел из Лиги чемпионов, проиграв в четвертьфинале «Барселоне» (0:1, 0:3).

    Источник: Goal

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