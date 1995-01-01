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    Гвардиола: «Ливерпуль» рано вылетел из розыгрышей Кубков. Мы сыграли на 9 или 10 игр больше»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о предстоящих матчах АПЛ.

    «Мне не интересно, как сыграет «Ливерпуль» с «Кардиффом», «Ньюкаслом». Я сосредоточен на этой неделе – три игры за неделю. Про остальное я не знаю, не могу это контролировать. Я бы предпочел быть в полуфинале, быть ближе к четырем трофеям.

    В ноябре и декабре больше матчей. «Ливерпуль» довольно рано вылетел из Кубка Англии и Кубка лиги. Это преимущество, потому что мы сыграли на девять или десять игр больше. Но на данном этапе это не отразится на том, что у нас будет больше или меньше времени на отдых.

    У нас не было много времени, чтобы специально подготовиться к первому матчу с «Тоттенхэмом» после полуфинала с «Брайтоном». Такое происходит, когда играешь во всех соревнованиях. Нужно жить в таких условиях, и мы хорошо справлялись с этим, так что у меня нет претензий», – сказал Гвардиола.

    • «Ливерпуль» лидирует в турнирной таблице с 85 очками.
    • «Сити» занимает второе место, у команды Гвардиолы игра в запасе.

    Источник: Goal

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