Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой клуб дороже?
    Тест: какой клуб дороже?
    2 Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    3 Тест: угадай внезапного чемпиона
    Тест: угадай внезапного чемпиона

    Симеоне – о дисквалификации Косты: «Я не изменил мнения о Диего. На предсезонке мы увидим его голодным и полным энтузиазма»

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался о дисквалификации форварда Диего Косты.

    • 11 апреля Федерация футбола Испании дисквалифицировала Косту на восемь матчей за оскорбления арбитра.
    • Позже AS сообщил, что клуб открыл против игрока дисциплинарное дело. Футболист отказался тренироваться с командой.
    • Сегодня AS написал, что Коста извинился перед клубом и вернулся к тренировкам.

    «Я не изменил мнения о Диего. Я думаю, что он не смог провести хороший сезон из-за травм, они не позволили ему регулярно выходить на поле. Но у меня нет сомнений в том, что он проведет следующий сезон на очень хорошем уровне.

    У него были ситуации, которые не позволили ему обрести стабильность и поучаствовать ритм игр, не говоря уже о дисквалификации. Все это заставит его бороться, я не вижу других вариантов. Мы увидим Косту голодным и полным энтузиазма во время предсезонке», – сказал Симеоне.

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:36
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    Рубик Докоян
    69331
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru