Симеоне – о дисквалификации Косты: «Я не изменил мнения о Диего. На предсезонке мы увидим его голодным и полным энтузиазма»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался о дисквалификации форварда Диего Косты.

11 апреля Федерация футбола Испании дисквалифицировала Косту на восемь матчей за оскорбления арбитра.

Позже AS сообщил, что клуб открыл против игрока дисциплинарное дело. Футболист отказался тренироваться с командой.

Сегодня AS написал, что Коста извинился перед клубом и вернулся к тренировкам.

«Я не изменил мнения о Диего. Я думаю, что он не смог провести хороший сезон из-за травм, они не позволили ему регулярно выходить на поле. Но у меня нет сомнений в том, что он проведет следующий сезон на очень хорошем уровне.

У него были ситуации, которые не позволили ему обрести стабильность и поучаствовать ритм игр, не говоря уже о дисквалификации. Все это заставит его бороться, я не вижу других вариантов. Мы увидим Косту голодным и полным энтузиазма во время предсезонке», – сказал Симеоне.