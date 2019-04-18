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    AS: Коста отказался тренироваться с «Атлетико». Клуб хочет наказать его за дисквалификацию

    Нападающий «Атлетико» Диего Коста не принимал участие в сегодняшней тренировке команды из-за санкций, которые собираются наложить на него мадридцы.

    По информации AS, клуб уведомил испанца о том, что открыл против него дисциплинарное дело по поводу его дисквалификации. В результате футболист отказался выходить на сегодняшнее занятие.

    При этом мадридцы подтвердили, что форвард полностью здоров. В четверг утром он прибыл на базу «Атлетико», но не тренировался с остальными футболистами команды без уважительной причины.

    • В матче 31-го тура Примеры с «Барселоной» (0:2) Коста оскорбил арбитра, за что был дисквалифицирован на восемь игр.
    • В текущем сезоне нападающий провел за «Атлетико» 21 матч, забил пять голов и сделал пять результативных передач.

    Источник: AS

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    Сегодня, 17:31
    Комментарии4
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      Рейтинг: +22395

      portero 18 минут назад

      надеюсь контракт подписан с хорошими штрафными санкциями и он останется должен и точно ничего не получит, плюс его за налоги сейчас будут иметь

      1
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      Рейтинг: +333

      VVadic 58 минут назад

      Симеоне уже купил билет падонку в Китай??

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1334

      koli4ka 1 час назад

      по уровню хамовитости у этого парня конкурентов не наблюдается,даже суммарно наши "зэки" Кокуша и Мамуша тихо и тоскливо курят в стороне...

      1
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      Рейтинг: +4104

      84aivengo 1 час назад

      симионе не даст забаловать.... должен знать

      1
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