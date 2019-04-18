AS: Коста отказался тренироваться с «Атлетико». Клуб хочет наказать его за дисквалификацию

надеюсь контракт подписан с хорошими штрафными санкциями и он останется должен и точно ничего не получит, плюс его за налоги сейчас будут иметь
Нападающий «Атлетико» Диего Коста не принимал участие в сегодняшней тренировке команды из-за санкций, которые собираются наложить на него мадридцы.
По информации AS, клуб уведомил испанца о том, что открыл против него дисциплинарное дело по поводу его дисквалификации. В результате футболист отказался выходить на сегодняшнее занятие.
При этом мадридцы подтвердили, что форвард полностью здоров. В четверг утром он прибыл на базу «Атлетико», но не тренировался с остальными футболистами команды без уважительной причины.
- В матче 31-го тура Примеры с «Барселоной» (0:2) Коста оскорбил арбитра, за что был дисквалифицирован на восемь игр.
- В текущем сезоне нападающий провел за «Атлетико» 21 матч, забил пять голов и сделал пять результативных передач.