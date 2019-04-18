AS: Коста отказался тренироваться с «Атлетико». Клуб хочет наказать его за дисквалификацию

Нападающий «Атлетико» Диего Коста не принимал участие в сегодняшней тренировке команды из-за санкций, которые собираются наложить на него мадридцы.

По информации AS, клуб уведомил испанца о том, что открыл против него дисциплинарное дело по поводу его дисквалификации. В результате футболист отказался выходить на сегодняшнее занятие.

При этом мадридцы подтвердили, что форвард полностью здоров. В четверг утром он прибыл на базу «Атлетико», но не тренировался с остальными футболистами команды без уважительной причины.