Испанская федерация дисквалифицировала Косту на восемь матчей. Он больше не сыграет в этом сезоне

упал в глазах, терь петушка в игнор
Королевская испанская футбольная федерация вынесла решение относительно поведения нападающего «Атлетико» Диего Косты в матче 31-го тура Примеры с «Барселоной».
Испанец оскорбил арбитра, заявив ему следующее: «Срал я на твою мать-шлюху».
Федерация наказала 30-летнего футболиста восьмиматчевой дисквалификацией.
До завершения чемпионата Испании осталось семь игр. Форвард больше не выйдет на поле в этом сезоне [мадридцы уже выбыли из национального Кубка и Лиги чемпионов].
- В текущей кампании Коста провел за «Атлетико» 21 встречу во всех турнирах, забил пять голов и сделал три результативные передачи.
- Контракт нападающего с мадридским клубом рассчитан до лета 2021 года.