Испанская федерация дисквалифицировала Косту на восемь матчей. Он больше не сыграет в этом сезоне

Королевская испанская футбольная федерация вынесла решение относительно поведения нападающего «Атлетико» Диего Косты в матче 31-го тура Примеры с «Барселоной».

Испанец оскорбил арбитра, заявив ему следующее: «Срал я на твою мать-шлюху».

Федерация наказала 30-летнего футболиста восьмиматчевой дисквалификацией.

До завершения чемпионата Испании осталось семь игр. Форвард больше не выйдет на поле в этом сезоне [мадридцы уже выбыли из национального Кубка и Лиги чемпионов].