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    Испанская федерация дисквалифицировала Косту на восемь матчей. Он больше не сыграет в этом сезоне

    Королевская испанская футбольная федерация вынесла решение относительно поведения нападающего «Атлетико» Диего Косты в матче 31-го тура Примеры с «Барселоной».

    Испанец оскорбил арбитра, заявив ему следующее: «Срал я на твою мать-шлюху».

    Федерация наказала 30-летнего футболиста восьмиматчевой дисквалификацией.

    До завершения чемпионата Испании осталось семь игр. Форвард больше не выйдет на поле в этом сезоне [мадридцы уже выбыли из национального Кубка и Лиги чемпионов].

    • В текущей кампании Коста провел за «Атлетико» 21 встречу во всех турнирах, забил пять голов и сделал три результативные передачи.
    • Контракт нападающего с мадридским клубом рассчитан до лета 2021 года.

    Источник: Официальный сайт Королевской испанской футбольной федерации

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1116

      PNZ1985 15 минут назад

      упал в глазах, терь петушка в игнор

      0
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      Рейтинг: +255

      Vistavas 33 минуты назад

      Так и надо петушаре, плохо только, что без зарплаты не оставили до начала следующего сезона. Глядишь, был бы аккуратнее в словах. Обезьяна...

      1
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      Рейтинг: +480

      levon_man 37 минут назад

      Да ему повезло - по их законам до 12 матчей. Подвел своих

      1
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      Рейтинг: +749

      SarJr 40 минут назад

      Очень легко отделался. За такое карать надо жеще

      1
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      Рейтинг: +13

      Феликс Сметана 48 минут назад

      8 матчей это еще мало

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