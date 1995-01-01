Коста получил красную карточку за реплику судье «Срал я на твою маму-шлюху»

Нападающий мадридского «Атлетико» Диего Коста получил красную карточку в первом тайме матча 31 тура Примеры против «Барселоны» (0:2). Журналист Ричард Мартин привел цитату из протокола судьи встречи Хесуса Хиля Мансано.

«Причина удаления игрока Диего Косты – он громко кричал мне: «Срал я на твою маму-шлюху, срал я на твою маму-шлюху», – привел выдержку Мартин.