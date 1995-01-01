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    Коста получил красную карточку за реплику судье «Срал я на твою маму-шлюху»

    Нападающий мадридского «Атлетико» Диего Коста получил красную карточку в первом тайме матча 31 тура Примеры против «Барселоны» (0:2). Журналист Ричард Мартин привел цитату из протокола судьи встречи Хесуса Хиля Мансано.

    «Причина удаления игрока Диего Косты – он громко кричал мне: «Срал я на твою маму-шлюху, срал я на твою маму-шлюху», – привел выдержку Мартин.

    • Удаление случилось на 28 минуте: Коста был недоволен одним из предыдущих решений арбитра.
    • В текущем сезоне Примеры форвард провел 15 матчей, забил два гола, сделал две результативные передачи.
    • «Атлетико» в таблице идет вторым, отставание от лидирующей «Барселоны» – 11 очков.

    Источник: Твиттер Ричарда Мартина

    Ричард Мартин - журналист Reuters, Telegraph и ESPN. Аудитория в твиттере - более семи тысяч подписчиков. В период с лета 2010 года в аккаунте сделано 15,7 тысячи постов.

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12551

      DVOK68 4 минуты назад

      За оскорбление матери есть наказание попроще и посерьёзнее по последствиям.
      Просто скот этот Коста.

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      Рейтинг: +1589

      Патронташ 29 минут назад

      Безобразник.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14

      Lenario 33 минуты назад

      Этот Коста вообще конченый!Надо его как и Кокошу с Мамаем показательно наказать. К примеру дисквалифицировать до конца сезона

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