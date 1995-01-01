Коста получил красную карточку за реплику судье «Срал я на твою маму-шлюху»

За оскорбление матери есть наказание попроще и посерьёзнее по последствиям.
Просто скот этот Коста.
Нападающий мадридского «Атлетико» Диего Коста получил красную карточку в первом тайме матча 31 тура Примеры против «Барселоны» (0:2). Журналист Ричард Мартин привел цитату из протокола судьи встречи Хесуса Хиля Мансано.
«Причина удаления игрока Диего Косты – он громко кричал мне: «Срал я на твою маму-шлюху, срал я на твою маму-шлюху», – привел выдержку Мартин.
- Удаление случилось на 28 минуте: Коста был недоволен одним из предыдущих решений арбитра.
- В текущем сезоне Примеры форвард провел 15 матчей, забил два гола, сделал две результативные передачи.
- «Атлетико» в таблице идет вторым, отставание от лидирующей «Барселоны» – 11 очков.
Ричард Мартин - журналист Reuters, Telegraph и ESPN. Аудитория в твиттере - более семи тысяч подписчиков. В период с лета 2010 года в аккаунте сделано 15,7 тысячи постов.