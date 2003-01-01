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    Гвардиола – о вылете из Лиги чемпионов: «Я не хочу, чтобы игроки забывали то, что пережили»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал вылет команды из розыгрыша Лиги чемпионов. В среду «Сити» обыграл «Тоттенхэм» в ответном матче 1/4 финала, но по сумме двух матчей вылетел из ЛЧ.

    «Вы думаете, что это не больно или что я забыл об этом? Я бы не сказал так. Я не хочу, чтобы игроки забывали то, что пережили. Им потребуется время, но они должны жить с этим. Они должны играть с этим чувством.

    Что мы пережили в среду с точки зрения эмоций и просто жизненной ситуации – невероятно. Нам повезло пережить это. Более 65 тысяч человек наслаждаются самым захватывающим моментом, а потом в одну секунду все опустошены.

    Мы играли невероятно хорошо. Но это футбол, это жизнь. Важно то, как вы себя ведете. Вы должны бороться. Мы отлично повели себя после счета 1:2. Мы должны были забить трижды, и мы сделали это.

    Мы забили еще один, но там был офсайд на несколько дюймов. Мы должны жить в таких ситуациях, должны принимать их. Внутри мы чувствуем боль, это поражение останется у нас в головах. Но если постоянно оглядываться назад, то сложно двигаться вперед», – сказал Гвардиола.

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    Источник: Sky Sports

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