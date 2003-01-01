Как «Ман Сити» пытается выиграть ЛЧ, но у него ничего не получается

Все старания шейхов в одной картинке.

«В этом году мы пройдем в полуфинал. Я это чувствую. Почувствовал еще после первой игры и во время ее пересмотра», – говорил Гвардиола перед ответным матчем с «Тоттенхэмом».

В этом противостоянии «Сити» действительно был очень близок к итоговой победе: быстрый гол, счет 4:2, забитый (и отмененный) гол на последних секундах. Но клубу из Манчестера снова чуть-чуть не хватило до того, чтобы побороться за ЛЧ.

Шейх Мансур купил «Сити» в 2008-м году. Перед клубом, который на тот момент выиграл всего 12 трофеев за всю историю, сразу поставили самую амбициозную задачу: порвать всех и дома, и в Европе.

Задача выиграть АПЛ была решена в 2012-м с Роберто Манчини. Вместе с этим посыпались другие трофеи: в новой эре клуб взял уже 10 кубков в Англии, почти столько же, сколько за 115 лет до этого.

С тех пор «Сити» каждый год пытается выиграть что-нибудь в Европе, но постоянно что-то идет не так. Шесть раз подряд клуб выходит в плей-офф Лиги чемпионов, лучший результат – полуфинал в 2016-м.

Мы собрали в одной картинке все усилия, которые предпринимал клуб для победы, и чем они заканчивались.

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