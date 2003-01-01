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    Как «Ман Сити» пытается выиграть ЛЧ, но у него ничего не получается


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    Голосов: 4
    Сегодня, 11:46
    Все старания шейхов в одной картинке.

    «В этом году мы пройдем в полуфинал. Я это чувствую. Почувствовал еще после первой игры и во время ее пересмотра», – говорил Гвардиола перед ответным матчем с «Тоттенхэмом».

    В этом противостоянии «Сити» действительно был очень близок к итоговой победе: быстрый гол, счет 4:2, забитый (и отмененный) гол на последних секундах. Но клубу из Манчестера снова чуть-чуть не хватило до того, чтобы побороться за ЛЧ.

    Шейх Мансур купил «Сити» в 2008-м году. Перед клубом, который на тот момент выиграл всего 12 трофеев за всю историю, сразу поставили самую амбициозную задачу: порвать всех и дома, и в Европе.

    Задача выиграть АПЛ была решена в 2012-м с Роберто Манчини. Вместе с этим посыпались другие трофеи: в новой эре клуб взял уже 10 кубков в Англии, почти столько же, сколько за 115 лет до этого.

    С тех пор «Сити» каждый год пытается выиграть что-нибудь в Европе, но постоянно что-то идет не так. Шесть раз подряд клуб выходит в плей-офф Лиги чемпионов, лучший результат – полуфинал в 2016-м.

    Мы собрали в одной картинке все усилия, которые предпринимал клуб для победы, и чем они заканчивались.

    Материалы про «Сити» – «Тоттенхэм»:

    Самые огненные 20 минут сезона. 5 (пять!) голов на «Этихаде»!

    Раньше Покеттино критиковал VAR, но в этот раз она его спасла

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4 Голосов: 4
    Комментарии3
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      Рейтинг: +3115

      Zubo 5 минут назад

      Куда идут "народные" деньги ? Вбухано немеренно , а толку ноль, а в это время бабушки голодают на окраинах Манчестера... Вот она коррупция "по-английски", ведь если б народное бабло было потрачено с пользой этого бы не случилось ??? Значит истрачено не по назначению

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      Рейтинг: +3115

      Zubo 9 минут назад

      Вылетели с треском и позором, будем называть вещи своими именами, ПОЗОР, блёкло и бездарно

      0
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      Рейтинг: +196

      OBOLEV 44 минуты назад

      ЛЧ это рулетка ) У ман сити по среднему уровню игроков одна из лучших команд в мире, тоже самое можно сказать про баварию при Гвардиоле. Но лч все равно берут Роналду и Месси. Думаю скоро таких парадоксов уже не будет ( И Сити с Парижем буду играть в финале. (сарказм)

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