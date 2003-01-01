Покеттино: «Год назад я немного переживал по поводу VAR. Сегодня я чувствую то же самое»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино прокомментировал работу видеоассистента судьи (VAR) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (3:4).

Во втором тайме при счете 4:2 в пользу «Сити» арбитр после просмотра повтора засчитал мяч нападающего лондонцев Фернандо Льоренте, а в самом конце встречи при помощи VAR отменил гол полузащитника «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга, что позволило «Тоттенхэму» выйти в полуфинал по сумме двух матчей.

«Повторы? Я не смотрел. Даю слово, не смотрел.

После игры трудно расслабиться или сохранять спокойствие. Вы должны доверять VAR, когда он против или за вас.

Решение о внедрении VAR в футболе немного изменит игру. Я сторонник принципа и стараюсь помочь судьям, и, возможно, год назад я немного переживал [по поводу VAR]. Сегодня я чувствую то же самое. Когда VAR помогает вам, вы должны это принять. Когда наоборот, вы также должны это принять», – сказал Покеттино.

В 1/2 финала ЛЧ «Тоттенхэм» встретится с «Аяксом».