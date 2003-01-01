Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    2 Тест: вы помните Евро-2016?
    Тест: вы помните Евро-2016?
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?

    Покеттино: «Год назад я немного переживал по поводу VAR. Сегодня я чувствую то же самое»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино прокомментировал работу видеоассистента судьи (VAR) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (3:4).

    Во втором тайме при счете 4:2 в пользу «Сити» арбитр после просмотра повтора засчитал мяч нападающего лондонцев Фернандо Льоренте, а в самом конце встречи при помощи VAR отменил гол полузащитника «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга, что позволило «Тоттенхэму» выйти в полуфинал по сумме двух матчей.

    «Повторы? Я не смотрел. Даю слово, не смотрел.

    После игры трудно расслабиться или сохранять спокойствие. Вы должны доверять VAR, когда он против или за вас.

    Решение о внедрении VAR в футболе немного изменит игру. Я сторонник принципа и стараюсь помочь судьям, и, возможно, год назад я немного переживал [по поводу VAR]. Сегодня я чувствую то же самое. Когда VAR помогает вам, вы должны это принять. Когда наоборот, вы также должны это принять», – сказал Покеттино.

    В 1/2 финала ЛЧ «Тоттенхэм» встретится с «Аяксом».

    Источник: Daily Mail

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:59
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    Рубик Докоян
    69331
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru