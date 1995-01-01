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    Baza: материалы дела Гулиева передали в ГСУ МВД. Игрока могут посадить

    Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев может сесть в тюрьму за инцидент, произошедший на прошлой неделе, сообщает телеграм-канал Baza.

    В среду, 10 апреля, футболист москвичей не остановился на красный свет на светофоре, а после этого вышел из машины и избил гражданина США Майкла Коу Джона Эли. Гулиев сразу же принес американцу извинения и оплатил лечение.

    «Материалы по делу Гулиева передали в Главное следственное управление МВД. И это очень серьезно.

    Оказалось, что следователи не поверили в извинения Аяза перед камерой клубного оператора и продолжают свою проверку. В ближайшее время, в зависимости от тяжести вреда здоровью, его статья УК РФ может утяжелиться, и у Гулиева есть все шансы оказаться за решeткой», – пишет Baza.

    • Ранее Baza сообщил, что красно-белые оштрафовали 22-летнего футболиста на 5 миллионов рублей.
    • Гулиев перешел в «Спартак» из «Ростова» в начале этого года за 1 миллиона рублей.
    • В текущем сезоне российский хавбек провел за московскую команду пять матчей.

    Источник: Телеграм-канал Baza

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    Сегодня, 14:19
    Комментарии16
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      Рейтинг: +3334

      Старикан 5 минут назад

      Дело могут возбудить по факту и не важно есть заявление от пострадавшего или нет... Ни капельки Гулиева не жалко... Если Кокорин с Мамаевым были пьяные в лоскуты и скорее всего не осознавали что творят, то этот был в трезвом уме и твёрдой памяти...

      0
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      Рейтинг: +1767

      владимир миронов 6 минут назад

      Дело обязаны возбудить вне зависимости от договоренности с пострадавшим и оплаты за ущерб здоровью.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +503

      Фанат Рубина 23 минуты назад

      верим в правосудие....
      да кокорину и мамаеву на зоне хоть не скучно будет

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5699

      ufos73 25 минут назад

      Пусть все будет по закону, что заслужил, то и получил

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2564

      Добрый Бобер 30 минут назад

      "Доигрался х.й на скрипке..."

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1767

      владимир миронов > Добрый Бобер 5 минут назад

      очень музыку любил..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1004

      ухоженный крокодил 31 минуту назад

      Как минимум на 1 год надо.:)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6277

      parevg 35 минут назад

      А за проезд на красный, разве не должны прав лишить?

      3
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      ...
      Рейтинг: +1018

      Тазит > parevg 25 минут назад

      Нет, не должны...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4074

      piligrim1986 37 минут назад

      скоро сборная бутырки заявится на ЧР)))

      1
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      Рейтинг: +503

      Фанат Рубина > piligrim1986 22 минуты назад

      глушаков, кокорин, мамаев, гулиев, тигиев, башкиров, может еще парочка идиотов найдется..
      во главе с тренерским штабом черчесов-аленичев.

      1
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      Рейтинг: +1767

      владимир миронов > Фанат Рубина 2 минуты назад

      Страна большая и при желании можно найти.

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      Рейтинг: +238

      Звезда запаса 37 минут назад

      Тезис о том, что "Справедливости в жизни нет" под угрозой.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2328

      serppion 48 минут назад

      Сколько у Аяза штрафов и нарушений? Похоже, этот беспредельщик одной масти с Кокошей и Мамаем. На нары!

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