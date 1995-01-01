Baza: материалы дела Гулиева передали в ГСУ МВД. Игрока могут посадить

Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев может сесть в тюрьму за инцидент, произошедший на прошлой неделе, сообщает телеграм-канал Baza.

В среду, 10 апреля, футболист москвичей не остановился на красный свет на светофоре, а после этого вышел из машины и избил гражданина США Майкла Коу Джона Эли. Гулиев сразу же принес американцу извинения и оплатил лечение.

«Материалы по делу Гулиева передали в Главное следственное управление МВД. И это очень серьезно.

Оказалось, что следователи не поверили в извинения Аяза перед камерой клубного оператора и продолжают свою проверку. В ближайшее время, в зависимости от тяжести вреда здоровью, его статья УК РФ может утяжелиться, и у Гулиева есть все шансы оказаться за решeткой», – пишет Baza.