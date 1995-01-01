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    Гулиев – об инциденте с американцем: «Очень стыдно перед всеми людьми, кого это задело. Этот поступок будет мне уроком»

    Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев принес публичные извинения перед болельщиками и футбольной общественностью за инцидент, произошедший на прошлой неделе.

    10 апреля игрок красно-белых на светофоре на остановился на красный свет, а после вышел из машины и избил гражданина США Майкла Коу Джона Эли.

    «Точку мы поставили. После того случая мы практически каждый день на связи с Майклом. Мы все с ним обсудили, обо всем поговорили.

    Единственное, что могу сказать, на самом деле очень стыдно перед всеми людьми, кого это задело. Перед ним самим я извинился не один раз. Правда, очень стыдно. Само собой, я не должен был так делать.

    Меня подвела моя вспыльчивость. Обычно она была на поле, а тут и в быту подвела, конечно. Называется, сделал – потом подумал. Потом уже сидел и понимал: ну как можно было так сделать? До сих пор хожу, не могу понять этого.

    Поэтому еще раз говорю, что очень стыдно на самом деле. Такой поступок, который навсегда останется, будет мне уроком. Не первый и не второй день, я знаю, и мне говорят, что со сдержанностью у тебя не все хорошо. Я признаю это, никогда не отрицал. Пытаюсь с этим бороться.

    До этой ситуации это было только на поле, в быту не доходило до такого. Думаю, что после этого, наконец, у меня получится сдерживаться и не повторять не только такое, а и любые ситуации, которые могут так повлиять на общественность, на меня самого, на моя семью и вообще на всех, кто рядом», – сказал Гулиев.

    • Ранее сообщалось, что «Спартак» оштрафовал Гулиева на 5 миллионов рублей.
    • 22-летний футболист перешел в московский клуб из «Ростова» в начале этого года за 1 миллион рублей.

    Источник: YouTube-канал «Спартака»

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    Комментарии22
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      Рейтинг: +3895

      ilichkadr 27 минут назад

      Если вместо мозга инкубатор для выведения тараканов, то вспыльчивость не лечится.

      0
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      Рейтинг: +2328

      serppion 42 минуты назад

      Сколько у Аяза штрафов и нарушений? Похоже, этот беспредельщик одной масти с Кокошей и Мамаем. И вся эта шпана осознает и извиняется только после того, как за жабры возьмут. На нары его!

      0
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      Рейтинг: +14335

      VVM1964 > serppion 15 минут назад

      А вот про количество штрафов надо бы еще с соответствующих органов спросить - почему он до сих пор за рулем ???

      0
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      Рейтинг: +382

      SpartakSpartakSpartak 43 минуты назад

      Во всем виновата борода, теперь драк будет меньше.

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      Рейтинг: +489

      Genz 1 час назад

      Все знают, какие кавказские люди вспыльчивые. Плохие они или хорошие, но они наши граждане и Гулиев молодец. Побить слабака и тут же за удовольствие щедро заплатить тому . Ролевая игра для богатых, живущих на широкую ногу. Майкл молодец - это понимает и деньги заработал и кайф словил, острые ощущения. Я бы пожал Гулиеву руку. Чем не Нурмагомедов. Он похож на него на молодого. Один один внешне.

      -1
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      Рейтинг: +1004

      ухоженный крокодил 1 час назад

      Да он же щегол, как он вообще кого-то мог побить?

      1
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      Рейтинг: +14335

      VVM1964 > ухоженный крокодил 17 минут назад

      Спортом надо заниматься , а не у компа залипать )))

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      Рейтинг: +6371

      alex1951 1 час назад

      У этого кавказца с мозгами совсем плёхо......
      Если он мутузит человека только из за того ,что тот коснулся его ,,бесценной,, машинки....то получается ,что кусок железа для него - святое,а человеческая жизнь ,так - чмо двуногое......
      ps теперь надо ему пожелать,чтобы повторил свой трюк,а в роли ,,американца,,, оказался боксер))))

      2
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      Рейтинг: +555

      talgatnurzhanov2006 1 час назад

      Если такое никогда не повторится с тобой значит не зря всё это было.

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      Рейтинг: +2143

      САДЫЧОК 1 час назад

      Гулиев-НЕ КАТИТ ! Если бы ты объявил , что покидаешь Спартак и например год где нибудь работаешь на благо общества -это ДА ...а так . получается подкупил америкоса и всё шито . крыто !

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      Рейтинг: +14335

      VVM1964 > САДЫЧОК 1 час назад

      Ты бредишь ?

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      Рейтинг: +4074

      piligrim1986 1 час назад

      лавры хабиба покоя не дают?

      0
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      Рейтинг: +238

      Звезда запаса 1 час назад

      По легкому отскочил, в следующий раз искупление будет вдвойне.

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      Рейтинг: +14335

      VVM1964 > Звезда запаса 1 час назад

      Отскочил , но ведь может не бестолковый и какой то урок сделал .

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      Рейтинг: +2143

      САДЫЧОК > VVM1964 1 час назад

      Не дай бог повстречается такой же тебе или твоим близким ! Тогда , твоя голова начнёт думать !

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      Рейтинг: +14335

      VVM1964 > САДЫЧОК 50 минут назад

      " САДЫЧОК " - тебе сколько лет ?
      Кстати встречал и похуже .

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      Рейтинг: +2143

      САДЫЧОК > VVM1964 48 минут назад

      68 ого

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      Рейтинг: +14335

      VVM1964 > САДЫЧОК 13 минут назад

      И что все эти годы ты прожил безупречно ? В детстве был тимуровцем , переводил бабушек через дорогу и строил скворечники ? Я 64 - го - хулиганом никогда не был , но нос тоже слегка искривлен ( был сломан в молодости ) , ситуации в жизни бывают всякие и поступки мы тоже в течении жизни совершаем разные и порой бывает стыдно - иногда почти сразу , иногда по прошествии многих лет . Главное вовремя понять , сделать вывод , по возможности исправить ( себя в первую очередь ) . И люди все разные - я не знаю Гулиева , но хочется надеяться , что мозги с возрастом станут на место , а данный эпизод лишь ускорит процесс ))) и его слова сказаны искренне .

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      Рейтинг: +2143

      САДЫЧОК > VVM1964 9 минут назад

      ты сам себе противоречишь ! Поэтому такие хорьки должны сидеть в клетке !

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      Рейтинг: +14335

      VVM1964 > САДЫЧОК 1 минуту назад

      Я в своих словах противоречия не нахожу , а вот всех грести одним гребешком я бы не стал .

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