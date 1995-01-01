Гулиев – об инциденте с американцем: «Очень стыдно перед всеми людьми, кого это задело. Этот поступок будет мне уроком»

Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев принес публичные извинения перед болельщиками и футбольной общественностью за инцидент, произошедший на прошлой неделе.

10 апреля игрок красно-белых на светофоре на остановился на красный свет, а после вышел из машины и избил гражданина США Майкла Коу Джона Эли.

«Точку мы поставили. После того случая мы практически каждый день на связи с Майклом. Мы все с ним обсудили, обо всем поговорили.

Единственное, что могу сказать, на самом деле очень стыдно перед всеми людьми, кого это задело. Перед ним самим я извинился не один раз. Правда, очень стыдно. Само собой, я не должен был так делать.

Меня подвела моя вспыльчивость. Обычно она была на поле, а тут и в быту подвела, конечно. Называется, сделал – потом подумал. Потом уже сидел и понимал: ну как можно было так сделать? До сих пор хожу, не могу понять этого.

Поэтому еще раз говорю, что очень стыдно на самом деле. Такой поступок, который навсегда останется, будет мне уроком. Не первый и не второй день, я знаю, и мне говорят, что со сдержанностью у тебя не все хорошо. Я признаю это, никогда не отрицал. Пытаюсь с этим бороться.

До этой ситуации это было только на поле, в быту не доходило до такого. Думаю, что после этого, наконец, у меня получится сдерживаться и не повторять не только такое, а и любые ситуации, которые могут так повлиять на общественность, на меня самого, на моя семью и вообще на всех, кто рядом», – сказал Гулиев.