«Тоттенхэм» вышел в полуфинал Лиги чемпионов впервые за 57 лет

«Тоттенхэм» по сумме двух матчей выбил «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Команда Маурисио Покеттино вышла в 1/2 финала, где сыграет с «Аяксом».

Этот полуфинал ЛЧ станет для «Тоттенхэма» первым с 1962 года. Команда не играла в 1/2 финала Лиги чемпионов на протяжении 57 лет. Это рекордный промежуток между выходами в полуфинал, предыдущий рекорд принадлежал «Атлетико» – 40 лет (между 1974 и 2014 году).

Самые огненные 20 минут сезона. 5 (пять!) голов на «Этихаде»!