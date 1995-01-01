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    «Тоттенхэм» вышел в полуфинал Лиги чемпионов впервые за 57 лет

    «Тоттенхэм» по сумме двух матчей выбил «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Команда Маурисио Покеттино вышла в 1/2 финала, где сыграет с «Аяксом».

    Этот полуфинал ЛЧ станет для «Тоттенхэма» первым с 1962 года. Команда не играла в 1/2 финала Лиги чемпионов на протяжении 57 лет. Это рекордный промежуток между выходами в полуфинал, предыдущий рекорд принадлежал «Атлетико» – 40 лет (между 1974 и 2014 году).

    Самые огненные 20 минут сезона. 5 (пять!) голов на «Этихаде»!

    Источник: Gracenote Live

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1022

      Axe111 7 минут назад

      Браво! В очередной раз путь мешками к титулу лч ЗАКРЫТ

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