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    Гвардиола – после матча с «Тоттенхэмом»: «Это жестоко. Но мы должны принять это»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал вылет из розыгрыша Лиги чемпионов. «Сити» обыграл «Тоттенхэм» в ответном матче четвертьфинала, но по сумме двух матчей в полуфинал вышел лондонский клуб.

    О матче

    Это жестоко, но все так, как есть, и мы должны принять это. После 20 минут мы вели 3:2. Во втором тайме мы создали много моментов и забили голы, которые были нам нужны. К сожалению, концовка была плохой для нас. Поздравляю «Тоттенхэм», удачи им в полуфинале.

    О VAR

    Я поддерживаю VAR. Может, с одного угла гол Льоренте был забит рукой, может, с угла судьи это не была рука.

    Об отмененном голе Стерлинга

    Я наблюдал за происходящим. Люди наверху [арбитры] решили, что это офсайд. Мы пропустили с пенальти в первом матче, но я горжусь игроками и болельщиками. Никогда не слышал такого шума за все время, что я был в Манчестере. Футбол непредсказуем.

    • На 93-й минуте встречи форвард «Сити» Рахим Стерлинг забил гол, который мог вывести хозяев в полуфинал.
    • Главный судья Чунейт Чакир отменил гол после видепросмотра.
    • В полуфинале «Тоттенхэм» сыграет с «Аяксом».

    Самые огненные 20 минут сезона. 5 (пять!) голов на «Этихаде»!

    Источник: BBC

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    Сегодня, 00:41
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1721

      ivan-football-fan 47 минут назад

      Было ДВЕ игры...
      Обе закнчились С ОДИНАКОВОЙ РАЗНИЦЕЙ в счёте....
      Вы в ответной забили АЖ ЧЕТЫРЕ ГОЛА!!!
      Но, ведь...и пропустили ТРИ!
      Так что же вы бубните: "...Люди наверху решили, что это офсайд..."
      Какие ещё "люди наверху"??? Протри глаза и ещё ТО РАЗ посмотри повторы!
      У ТЕБЯ , ПЕП, ЛЮДИ НАВЕРХУ БАБЛОМ СРУТ ТЕБЕ НА ГОЛОВУ! КАКИХ ЕЩЁ ЗАЩИТНИКОВ ТЫ НЕ УСПЕЛ КУПИТЬ?
      Попроси - миллиард выпишут....
      А ЧЕГО САНЕ ДЕРАЖЛ В ЗАПАСЕ ДО 89-Й МИНУТЫ?????

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      Рейтинг: +1328

      koli4ka 1 час назад

      Пэп, сочувствуем,скорбим...тихонько плачем.

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