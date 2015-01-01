Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал вылет из розыгрыша Лиги чемпионов. «Сити» обыграл «Тоттенхэм» в ответном матче четвертьфинала, но по сумме двух матчей в полуфинал вышел лондонский клуб.

О матче

Это жестоко, но все так, как есть, и мы должны принять это. После 20 минут мы вели 3:2. Во втором тайме мы создали много моментов и забили голы, которые были нам нужны. К сожалению, концовка была плохой для нас. Поздравляю «Тоттенхэм», удачи им в полуфинале.

О VAR

Я поддерживаю VAR. Может, с одного угла гол Льоренте был забит рукой, может, с угла судьи это не была рука.

Об отмененном голе Стерлинга

Я наблюдал за происходящим. Люди наверху [арбитры] решили, что это офсайд. Мы пропустили с пенальти в первом матче, но я горжусь игроками и болельщиками. Никогда не слышал такого шума за все время, что я был в Манчестере. Футбол непредсказуем.

На 93-й минуте встречи форвард «Сити» Рахим Стерлинг забил гол, который мог вывести хозяев в полуфинал.

Главный судья Чунейт Чакир отменил гол после видепросмотра.

В полуфинале «Тоттенхэм» сыграет с «Аяксом».

Самые огненные 20 минут сезона. 5 (пять!) голов на «Этихаде»!