Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    3 Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    Тест: кто ты из футбольных экспертов?

    «Манчестер Сити» – «Тоттенхэм». Чакир отменил гол Стерлинга на 93-й минуте после просмотра видеоповтора  

    «Манчестер Сити» дома обыграл «Тоттенхэм» в ответном матче 1/4 финале Лиги чемпионов (4:3). По сумме двух встречи в полуфинал вышел «Тоттенхэм».

    На 93-й минуте встречи форварда хозяев Рахим Стерлинг забил пятый гол «Сити», этот мяч мог вывести команду в следующую стадию турнира. Главный арбитр встречи Чунейт Чакир отменил гол после просмотра видеоповтора: Серхио Агуэро, который отдал голевую передачу на Стерлинга, находился в офсайде.

    В полуфинале «Тоттенхэм» сыграет с «Аяксом». Игры пройдет 30 апреля и 7 мая.

    Самые огненные 20 минут сезона. 5 (пять!) голов на «Этихаде»!

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:21
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3206

      la verdad 3 минуты назад

      Интересна трактовка правил офсайда.



      Идёт акцентированная передача назад от Эриксена. Мяч задевает игрока Сити и летит примерно в том же направлении и попадает к Агуэро. Вроде бы офсайд.



      Но есть вопросы. Передачи на Агуэро не было. Был рикошет. И офсайда в момент передачи Эриксена не было. Он был в момент рикошета. Гол отменён. Ок.



      Рассмотрим пример.



      Выдуманный. Зеркальный.



      Условный Стерлинг бьет по воротам с линии штрафной. В момент удара Агуэро пытается выйти из офсайда, но ещё находятся в нём. По пути мяч задевает условного Эриксена/Сане, но продолжает лететь в сторону ворот. В момент рикошета от Эриксена /Сане Агуэро уже не в офсайде. Он принимает мяч перед воротами и забивает.



      Вопрос: офсайд или нет? Считать ли рикошет передачей или нет?

      Интересно почитать ваши комментарии. br>




      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1721

      ivan-football-fan 29 минут назад

      Народ, по голу Льоренте:
      1. Мяч скользнул по руке. КТО СПОРИТ?
      2. Рука была прижата и Льоренте ею не двигал. ОЧЕВИДНО И ВИДНО НА ВСЕХ ПОВТОРАХ!
      3. Мяч, коснувшсь руки, НЕ ПОМЕНЯЛ НАПРАВЛЕНИЯ ПОЛЁТА!
      4. ...и прилетел в бедро Льоренте!
      5. И уже от бедра,поменяв траеторию, влетел в ворота! ВОТ ИМЕННО ЭТО ВИДНО НА ВСЕХ ПОВТОРАХ!
      Кто продолжает рыдать: "...он забил рукой..."??? Примите 100 грамм и спать)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1721

      ivan-football-fan 35 минут назад

      НЕПРАВИЛЬНО:
      "...Чакир отменил гол Стерлинга на 93-й минуте..."
      ПРАВИЛЬНО:
      "....Чакир не засчитал гол, забитый после оффсайда..."

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3722

      GoldPlayFIFARus9 1 час назад

      2 ВАРа и 2 решения в пользу Тоттенхэма. если бы не ВАР, сидел бы сейчас Почетино без 1/2 ЛЧ. Интересно что он скажет на пресс-конференции, так же и останется не довлен этой технологией?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +113

      kliker > GoldPlayFIFARus9 1 час назад

      Все свои плюшки в ЛЧ Гвардиола авансом забрал в 2009. Ему Эврэбе насыпал этих плюшек целую корзину на века вперёд.
      Так что пусть выигрывает в чемпионатах, а в ЛЧ свои незаконные он уже выгреб.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4974

      KLIM777 > GoldPlayFIFARus9 57 минут назад

      если он профессионал, скажет, что надо убирать вар и проход сити отдал бы в полуфинал.

      Даже при ВАР, гол от деревянного Льоренте залетел от руки. Это видно на одном из повторов со спины игроков.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3722

      GoldPlayFIFARus9 > kliker 57 минут назад

      Не очень понял зачем это было адресовано именно мне, при чём тут Гваридиора, 2009 год и уж тем более за что ты мне втащил минус....

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3722

      GoldPlayFIFARus9 > KLIM777 54 минуты назад

      То, что мяч коснулся руки, видно на всех повторах. Только он не играл рукой и рука абсолютно никак не влияла на эпизод, особенно учитывая, что он её никуда не вытягивал, мяч влетел в ворота от бедра, и он бы там оказался вне зависимости от того было лёгкое касание или нет

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1721

      ivan-football-fan > GoldPlayFIFARus9 34 минуты назад

      ОДНОЗНАЧНО!
      Даже не понятно, о чём народ тут спорит?++

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    Рубик Докоян
    69126
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru