«Манчестер Сити» дома обыграл «Тоттенхэм» в ответном матче 1/4 финале Лиги чемпионов (4:3). По сумме двух встречи в полуфинал вышел «Тоттенхэм».

На 93-й минуте встречи форварда хозяев Рахим Стерлинг забил пятый гол «Сити», этот мяч мог вывести команду в следующую стадию турнира. Главный арбитр встречи Чунейт Чакир отменил гол после просмотра видеоповтора: Серхио Агуэро, который отдал голевую передачу на Стерлинга, находился в офсайде.

В полуфинале «Тоттенхэм» сыграет с «Аяксом». Игры пройдет 30 апреля и 7 мая.

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