Интересна трактовка правил офсайда.
Идёт акцентированная передача назад от Эриксена. Мяч задевает игрока Сити и летит примерно в том же направлении и попадает к Агуэро. Вроде бы офсайд.
Но есть вопросы. Передачи на Агуэро не было. Был рикошет. И офсайда в момент передачи Эриксена не было. Он был в момент рикошета. Гол отменён. Ок.
Рассмотрим пример.
Выдуманный. Зеркальный.
Условный Стерлинг бьет по воротам с линии штрафной. В момент удара Агуэро пытается выйти из офсайда, но ещё находятся в нём. По пути мяч задевает условного Эриксена/Сане, но продолжает лететь в сторону ворот. В момент рикошета от Эриксена /Сане Агуэро уже не в офсайде. Он принимает мяч перед воротами и забивает.
Вопрос: офсайд или нет? Считать ли рикошет передачей или нет?
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«Манчестер Сити» дома обыграл «Тоттенхэм» в ответном матче 1/4 финале Лиги чемпионов (4:3). По сумме двух встречи в полуфинал вышел «Тоттенхэм».
На 93-й минуте встречи форварда хозяев Рахим Стерлинг забил пятый гол «Сити», этот мяч мог вывести команду в следующую стадию турнира. Главный арбитр встречи Чунейт Чакир отменил гол после просмотра видеоповтора: Серхио Агуэро, который отдал голевую передачу на Стерлинга, находился в офсайде.
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