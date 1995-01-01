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    Американец Коул, пострадавший от Гулиева: «Появилась возможность закончить эту мерзкую историю красиво, и мы ей воспользуемся»

    Майк Коул в своем фейсбуке написал пост о конфликте с полузащитником «Спартака» Аязом Гулиевым.

    Коротко о конфликте:

    • 10 апреля произошло ДТП с участием Гулиева. Футболист попытался проехать на красный свет светофора, автомобиль Гулиева зацепил пешехода, который переходил улицу.
    • Пострадавшим оказался 29-летний гражданин США.
    • Между водителем и пешеходом начался конфликт, Гулиев стал инициатором драки.

    «Я – тот самый американец (филолог по образованию), которого Аяз Гулиев ударил на днях на Краснопрудной улице. Меня зовут Майк. Не «Эли», не «Келли», даже не «Ямайки», хотя кажется теперь я знаю, как назвать свою первую дочь.

    Сегодня я снова встретился с Аязом. Уже было понятно, что он иногда не может контролироваться, но по всей видимости у парня бьется сердце и есть совесть. Он еще молодой. Надеюсь, что наша встреча окажется переломной для него. Для меня она точно была переломной, хотя и в другом смысле.

    Появилась возможность закончить эту мерзкую историю красиво, и мы ей воспользуемся. Мы вместе решили направить большую сумму благотворительному фонду в Республике Дагестан и столько же общественным организациям здесь в Москве. Одна из них помогает бездомным людям. Нельзя не заметить, что их много в Красносельском районе, где мы с Аязом познакомились, и что они страдают.

    Я хочу выразить бесконечную благодарность всем, кто мне помог за последнюю неделю: свидетелям, которые дали салфетки и воду и оказали другую помощь (особенно женщине, которая поговорила с Аязом и успокоила его); Интерфаксу, моему работодателю, который меня умело поддерживал и защищал; и друзьям, которые просто поразили меня своей заботой. Правда, за эти дни я убедился лично, что, скажем так, не все российские институты работают так, как должны, но все равно, мое мнение о самих россиянах только улучшилось.

    Пусть маленькая Ямайки вырастет в мире, в котором меньше драк между россиянами и американцами, пусть эти жалкие, ничтожные люди, называющие себя журналистами уйдут скорее с моей лестничной площадки.

    Аяз, не разочаровывай меня!» – написал Коул в своем фейсбуке.

    • «Спартак» заявил, что «Гулиев будет строго наказан» за инцидент, но не раскрыл деталей наказания.
    • По информации телеграм-канала Baza, «Спартак» оштрафовал футболиста на 5 миллионов рублей и перевел его в дубль.
    • 12 апреля Гулиев извинился перед клубом и болельщиками. Его заявление опубликовано на официальном сайте «Спартака».

    Источник: Фейсбук Майкла Коула

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