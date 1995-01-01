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    «Танцуй, будто никто не смотрит!» «Аякс» отпраздновал выход в полуфинал ЛЧ

    Во вторник «Аякс» переиграл «Ювентус» (2:1) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Первая встреча завершилась вничью.

    После игры футболисты красно-белых отпраздновали выход в полуфинал коллективным танцем в раздевалке.

    Клуб опубликовал послематчевое видео в твиттере, подписав его: «Танцуй, будто никто не смотрит!»

    • «Аякс» стал первым голландским клубом и первым клубом не из топ-5 европейских чемпионатов с 2005 года, который вышел в 1/2 финала ЛЧ.
    • В следующей стадии плей-офф турнира амстердамская команда сыграют с победителем пары «Манчестер Сити»«Тоттенхэм» (первая игра – 0:1).

    «Аякс» – самые счастливые люди на свете!

    Источник: Твиттер «Аякса»

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