«Танцуй, будто никто не смотрит!» «Аякс» отпраздновал выход в полуфинал ЛЧ

Во вторник «Аякс» переиграл «Ювентус» (2:1) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Первая встреча завершилась вничью.

После игры футболисты красно-белых отпраздновали выход в полуфинал коллективным танцем в раздевалке.

Клуб опубликовал послематчевое видео в твиттере, подписав его: «Танцуй, будто никто не смотрит!»

«Аякс» стал первым голландским клубом и первым клубом не из топ-5 европейских чемпионатов с 2005 года, который вышел в 1/2 финала ЛЧ.

В следующей стадии плей-офф турнира амстердамская команда сыграют с победителем пары «Манчестер Сити» – «Тоттенхэм» (первая игра – 0:1).

twit text — AFC Ajax (@AFCAjax) 17 апреля 2019 г.

«Аякс» – самые счастливые люди на свете!