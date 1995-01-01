Месси и Роналду забили в один день в ЛЧ впервые за 10 лет

«Барселона» во вторник разгромила «Манчестер Юнайтед» (3:0), а «Ювентус» проиграл «Аяксу» (1:2) в ответных матчах 1/4 финала Лиги чемпионов.

В составе каталонской команды дублем отметился нападающий Лионель Месси. За туринцев отличился форвард Криштиану Роналду.

В последний раз аргентинец и португалец забивали в один день в главном клубном турнире Европы 11 марта 2009 года. Тогда Месси отметился в игре с «Лионом» (5:2), а Роналду поразил ворота «Интера» (2:0) в матче за «Манчестер Юнайтед».

Роналду и Месси – два лучших бомбардира в истории ЛЧ. У них в активе 126 и 110 голов соответственно.