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    Бернардески: «Рад, что Аллегри остается на следующий сезон, это важный сигнал»

    Полузащитник «Ювентуса» Федерико Бернардески поделился мыслями после поражения от «Аякса» (1:2).

    Туринцы вылетели из Лиги чемпионов.

    «Рад, что руководство подтвердило, что Аллегри остается на следующий сезон. Это важный сигнал, который говорит о том, что тренер хочет взять Лигу чемпионов и сделает все возможное, чтобы построить команду, способную ее выиграть. Не сомневаюсь, что рано или поздно мы выиграем этот турнир», – заявил Федерико.

    «Ювентус» в одной победе от золота Серии А.
    За 6 туров до конца клуб опережает «Наполи», занимающий второе место, на 17 очков.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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