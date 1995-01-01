Бернардески: «Рад, что Аллегри остается на следующий сезон, это важный сигнал»

Полузащитник «Ювентуса» Федерико Бернардески поделился мыслями после поражения от «Аякса» (1:2).
Туринцы вылетели из Лиги чемпионов.
«Рад, что руководство подтвердило, что Аллегри остается на следующий сезон. Это важный сигнал, который говорит о том, что тренер хочет взять Лигу чемпионов и сделает все возможное, чтобы построить команду, способную ее выиграть. Не сомневаюсь, что рано или поздно мы выиграем этот турнир», – заявил Федерико.
«Ювентус» в одной победе от золота Серии А.
За 6 туров до конца клуб опережает «Наполи», занимающий второе место, на 17 очков.