Де Брюйне: «Моуринью сказал, что видит меня частью «Челси», а затем дал сыграть всего в трех матчах»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне рассказал о своих отношениях с бывшим главным тренером «Челси» Жозе Моуринью.

Бельгиец выступал за лондонский клуб под руководством португальского специалиста в первой части сезона-2013/14.

«Когда я выступал в «Челси», в прессе было очень много информации о моих взаимоотношениях с Жозе Моуринью. Но на самом деле я разговаривал с ним всего дважды.

У меня всегда был план уйти ненадолго в аренду, поэтому в 2012 году я отправился в «Вердер», и тот сезон прошел отлично. Когда следующим летом я вернулся в «Челси», несколько немецких клубов хотели подписать меня.

Юрген Клопп желал, чтобы я приехал в дортмундскую «Боруссию». Они играли в тот футбол, который мне нравится, поэтому я подумал, что, возможно, «Челси» меня отпустит.

Но потом Моуринью написал мне: «Ты остаешься. Я хочу, чтобы ты был частью этой команды». Поэтому я подумал: «Хорошо, отлично. Я в его планах».

Когда я приехал на предсезонку, атмосфера была хорошей. Я вышел в стартовом составе в двух из первых четырех матчей АПЛ [еще две игры он провел в запасе, а в пятой появился на поле на пять минут, после чего больше в чемпионате Англии не выступал], и мне показалось, что я играл хорошо. Не блестяще, но довольно хорошо.

После четвертой игры все закончилось. Я находился на скамейке запасных, и у меня больше никогда не было шанса. Мне никто ничего не объяснил. Просто я почему-то был не в фаворе.

Это было так странно. Мы провели небольшую беседа по поводу моего возвращения в аренду. И Хуана Мату в то время тоже не жаловали, поэтому Жозе сказал: «Знаешь, если Мата уйдет, ты будешь пятым, а не шестым».

Я был совершенно честен. Я сказал: «Я чувствую, что клуб действительно во мне не нуждается. Я хочу играть в футбол и предпочел бы, чтобы вы продали меня».

Думаю, Жозе был немного разочарован. Но, если быть честным с ним, думаю, он также понимал, что мне необходимо играть. В итоге все закончилось тем, что клуб продал меня, и не было никаких больших проблем. «Челси» получил за меня вдвое большую цену, чем заплатил, и я оказался в гораздо лучшем положении в «Вольфсбурге».

У нас с Гвардиолой похожий менталитет. Честно говоря, он еще более увлечен футболом, чем я. У него постоянный стресс, все время. Сколько бы психологического напряжения мы не испытывали, думаю, что это в два раза меньше, чем у него. Потому что он не просто заинтересован в победах, он хочет совершенствоваться», – сказал Де Брюйне.