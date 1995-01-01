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    Фролов: «Фернандес раскритиковал судью? Пусть посмотрит на Сутормина, у которого на ноге следы от его бутс»

    Вратарь «Оренбурга» Евгений Фролов высказал свое мнение по эпизоду в матче 23-го тура с ЦСКА (3:2), в котором арбитр показал вторую желтую карточку защитнику москвичей Марио Фернандесу за нарушение на Алексее Сутормине.

    После игры бразильский футболист армейцев назвал судейство стыдом и позором.

    – Фернандес жестко раскритиковал решение судьи.

    – Ну, пусть Марио посмотрит на Сутора [Сутормин], у которого на ноге следы от его бутс.

    – Не показалось, что игра оказалась слишком жесткой?

    – Да, была нормальная, жесткая, мужская игра. Все по делу.

    – У «Оренбурга» был какой-то особый настрой играть так жестко?

    – А у ЦСКА был настрой жестко играть? У всех был один-единственный настрой – побеждать.

    – Все-таки казалось, что ваша команда фолила слишком часто...

    – А ЦСКА не фолил? Можете зайти в нашу раздевалку и посмотреть на наших ребят, у которых ноги разбиты в кровь. Просто мы не заостряли на этом внимание. Нашей задачей было удержать победный счет, а ЦСКА в каждом эпизоде протестовал, ссылаясь на судейство.

    Удаление во встрече с оренбуржцами стало для Фернандеса первым в текущем сезоне РПЛ. Кроме того, эти две желтые карточки также стали для защитника дебютными.

    Источник: «Известия»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3031

      Агасфер 26 минут назад

      Идите с покаяниями к Ниссимуре.Он не отмщён даже жёлтой от Лапочки. Команда провокаторов,костоломов и симулянтов.Но голы (пинка под зад Гончару)забили отличные,ничего не скажешь!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +405

      RUSARM 1 час назад

      А то что Дивееву нос коленом разбили и японцу челюсть сломали и не одной красной??? Это как?? Выкидыши газпрёмовские!!!

      2
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      Рейтинг: +514

      sined1951 1 час назад

      Удалили Марио по делу, тут вопросов нет.

      2
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