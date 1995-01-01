Фролов: «Фернандес раскритиковал судью? Пусть посмотрит на Сутормина, у которого на ноге следы от его бутс»

Вратарь «Оренбурга» Евгений Фролов высказал свое мнение по эпизоду в матче 23-го тура с ЦСКА (3:2), в котором арбитр показал вторую желтую карточку защитнику москвичей Марио Фернандесу за нарушение на Алексее Сутормине.

После игры бразильский футболист армейцев назвал судейство стыдом и позором.

– Фернандес жестко раскритиковал решение судьи.

– Ну, пусть Марио посмотрит на Сутора [Сутормин], у которого на ноге следы от его бутс.

– Не показалось, что игра оказалась слишком жесткой?

– Да, была нормальная, жесткая, мужская игра. Все по делу.

– У «Оренбурга» был какой-то особый настрой играть так жестко?

– А у ЦСКА был настрой жестко играть? У всех был один-единственный настрой – побеждать.

– Все-таки казалось, что ваша команда фолила слишком часто...

– А ЦСКА не фолил? Можете зайти в нашу раздевалку и посмотреть на наших ребят, у которых ноги разбиты в кровь. Просто мы не заостряли на этом внимание. Нашей задачей было удержать победный счет, а ЦСКА в каждом эпизоде протестовал, ссылаясь на судейство.

Удаление во встрече с оренбуржцами стало для Фернандеса первым в текущем сезоне РПЛ. Кроме того, эти две желтые карточки также стали для защитника дебютными.