Фролов: «Фернандес раскритиковал судью? Пусть посмотрит на Сутормина, у которого на ноге следы от его бутс»

Идите с покаяниями к Ниссимуре.Он не отмщён даже жёлтой от Лапочки. Команда провокаторов,костоломов и симулянтов.Но голы (пинка под зад Гончару)забили отличные,ничего не скажешь!
Вратарь «Оренбурга» Евгений Фролов высказал свое мнение по эпизоду в матче 23-го тура с ЦСКА (3:2), в котором арбитр показал вторую желтую карточку защитнику москвичей Марио Фернандесу за нарушение на Алексее Сутормине.
После игры бразильский футболист армейцев назвал судейство стыдом и позором.
– Фернандес жестко раскритиковал решение судьи.
– Ну, пусть Марио посмотрит на Сутора [Сутормин], у которого на ноге следы от его бутс.
– Не показалось, что игра оказалась слишком жесткой?
– Да, была нормальная, жесткая, мужская игра. Все по делу.
– У «Оренбурга» был какой-то особый настрой играть так жестко?
– А у ЦСКА был настрой жестко играть? У всех был один-единственный настрой – побеждать.
– Все-таки казалось, что ваша команда фолила слишком часто...
– А ЦСКА не фолил? Можете зайти в нашу раздевалку и посмотреть на наших ребят, у которых ноги разбиты в кровь. Просто мы не заостряли на этом внимание. Нашей задачей было удержать победный счет, а ЦСКА в каждом эпизоде протестовал, ссылаясь на судейство.
Удаление во встрече с оренбуржцами стало для Фернандеса первым в текущем сезоне РПЛ. Кроме того, эти две желтые карточки также стали для защитника дебютными.