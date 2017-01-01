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    РПЛ. «Спартак» проиграл «Ростову» Карпина, пропустив в концовке

    Матч 23-го тура чемпионата России «Ростов»«Спартак» закончился со счетом 2:1.

    За хозяев забили защитник Александр Гацкан и нападающий Эльдор Шомуродов. В команде Олега Кононова голом отметился хавбек Роман Зобнин.

    «Ростов» Валерия Карпина набрал 35 очков и поднялся на шестое место. У красно-белых 36 баллов и пятая строчка.

    Россия. Премьер-лига. 23-й тур

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Спартак (Москва) – 2:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Гацкан, 13; 1:1 – Зобнин, 27; 2:1 – Шомуродов, 80.

    «Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Сигурдссон, Логашов, Чернов, Глебов (Зуев, 77), Норманн, Гацкан, Еременко, Попов (Сигурдссон, 78), Ионов (Шомуродов, 63).

    «Спартак»: Максименко, Рассказов, Жиго, Боккетти, Айртон, Глушаков (Фернандо, 81), Зобнин, Мельгарехо (Ломовицкий, 73), Мелкадзе, Зе Луиш (Ханни, 38), Луис Адриано.

    Предупреждения: Паршивлюк, 28; Глебов, 45; Логашов, 56; Еременко, 61 – Боккетти, 64; Мелкадзе, 77.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир

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    Комментарии250
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      Рейтинг: +164

      vavilon69 16 минут назад

      РОСТОВ с победой !

      2
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      Рейтинг: +1081

      petrucho-spb 20 минут назад

      А что заскулили спартачи ? Да, чемпионства не видать , как своих ушей,это после матча с ЦСКА писал, но за ЛЧ можно побороться. 6 ОЧКОВ - 7 ИГР!!! Моменты то есть.

      1
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      Рейтинг: +1237

      Александ1982 35 минут назад

      Ростов с победой!!!Валера молоток!!!Спарта увы опять, но мы будем ждать побед от любимого клуба!!

      1
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      Рейтинг: +229

      латунный сепаратист 36 минут назад

      победа на классе.пожарили шашлык

      5
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      Рейтинг: +1154

      Рубинище > латунный сепаратист 10 минут назад

      Шашлык может и пожарили, но про класс не серьезно, учитывая все потери с аутсайдерами..

      1
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      Рейтинг: +33830

      Project Бабангида 41 минуту назад

      более злого гения чем Карпин, Спартаку себе трудно представить.... на каждом метре окопы были выкопаны.
      всё по делу, Ростов с победой

      8
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      Рейтинг: +622

      Benifacto 44 минуты назад

      я даже не удивлен, пропустить в конце матча это фирменный стиль спартака.

      0
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      Рейтинг: +4192

      prezent2017 51 минуту назад

      Игроки в спаме позорные и деградировавшие. Состав менять нужно и тренера тоже. За что выгнали Валеру Карпина и Унаи Эмери!?

      5
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      Рейтинг: +644

      JTherry 54 минуты назад

      Федун, кажется нашел тренера на 10%, только вместо "бесковско-романцевской" игры обещаниями кормит наш "кормчий"... а реализация!!! отстойный нежданчик от нападения, докатились, Зобнин стал голы забивать (!!!)

      1
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      Рейтинг: +325

      VVadic 58 минут назад

      Вот такой спартак люблю я!!! И Ливер победил - все удовольствия!!!

      1
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      Рейтинг: +197

      Киркинитидец 59 минут назад

      молчу. успехов Ростову в двух следущих матчах!

      5
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      Рейтинг: +4192

      prezent2017 > Киркинитидец 54 минуты назад

      Надо Ростову в ЛЕ выходить. Надоели всем сливающие морквичи.

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