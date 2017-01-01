РПЛ. «Спартак» проиграл «Ростову» Карпина, пропустив в концовке

Матч 23-го тура чемпионата России «Ростов» – «Спартак» закончился со счетом 2:1.

За хозяев забили защитник Александр Гацкан и нападающий Эльдор Шомуродов. В команде Олега Кононова голом отметился хавбек Роман Зобнин.

«Ростов» Валерия Карпина набрал 35 очков и поднялся на шестое место. У красно-белых 36 баллов и пятая строчка.

Россия. Премьер-лига. 23-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Спартак (Москва) – 2:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Гацкан, 13; 1:1 – Зобнин, 27; 2:1 – Шомуродов, 80.

«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Сигурдссон, Логашов, Чернов, Глебов (Зуев, 77), Норманн, Гацкан, Еременко, Попов (Сигурдссон, 78), Ионов (Шомуродов, 63).

«Спартак»: Максименко, Рассказов, Жиго, Боккетти, Айртон, Глушаков (Фернандо, 81), Зобнин, Мельгарехо (Ломовицкий, 73), Мелкадзе, Зе Луиш (Ханни, 38), Луис Адриано.

Предупреждения: Паршивлюк, 28; Глебов, 45; Логашов, 56; Еременко, 61 – Боккетти, 64; Мелкадзе, 77.

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