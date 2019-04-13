Семин: «Мы блестяще сыграли в атаке. В моменте с голом «Ахмата» сказалось давление»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал победу над «Ахматом» (3:1) в 23-м туре чемпионата России.

«Мы провели неплохую и стабильную игру, футбол был интересен для болельщиков, у «Ахмата» тоже были свои моменты, чтобы забить.

Игра в атаке? Мы забили три гола, сыграв блестяще. Но мы и пропустили один гол, сказалось давление «Ахмата».

Сейчас немного отдохнем и будем готовиться к следующему матчу, – сказал Семин в эфире телеканала «Матч Премьер».