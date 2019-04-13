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    Семин: «Мы блестяще сыграли в атаке. В моменте с голом «Ахмата» сказалось давление»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал победу над «Ахматом» (3:1) в 23-м туре чемпионата России.

    «Мы провели неплохую и стабильную игру, футбол был интересен для болельщиков, у «Ахмата» тоже были свои моменты, чтобы забить.

    Игра в атаке? Мы забили три гола, сыграв блестяще. Но мы и пропустили один гол, сказалось давление «Ахмата».

    Сейчас немного отдохнем и будем готовиться к следующему матчу, – сказал Семин в эфире телеканала «Матч Премьер».

    Источник: «Матч ТВ»

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    13.04.2019 22:44
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