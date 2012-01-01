АПЛ. «МЮ» выиграл у «Вест Хэма» и обошел «Арсенал» в таблице

Голы Поля Погба принесли «Манчестер Юнайтед» победу над «Вест Хэмом» в 34-м туре чемпионата Англии – 2:1.

Полузащитник хозяев оба раза отличился с пенальти. За гостей забил хавбек Фелипе Андерсон.

Команда Уле-Гуннара Сульшера набрала 64 очка и поднялась на пятое место. «Арсенал», занимавший ее прежде, в понедельник сыграет свой матч 34-го тура с «Уотфордом». У «Вест Хэма» 42 балла и 11-я позиция.

Англия. Премьер-лига. 34-й тур

Манчестер Юнайтед – Вест Хэм – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Погба, 19 (с пенальти); 1:1 – Андерсон, 49; 2:1 – Погба, 80 (с пенальти).

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