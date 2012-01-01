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    АПЛ. «МЮ» выиграл у «Вест Хэма» и обошел «Арсенал» в таблице

    Голы Поля Погба принесли «Манчестер Юнайтед» победу над «Вест Хэмом» в 34-м туре чемпионата Англии – 2:1.

    Полузащитник хозяев оба раза отличился с пенальти. За гостей забил хавбек Фелипе Андерсон.

    Команда Уле-Гуннара Сульшера набрала 64 очка и поднялась на пятое место. «Арсенал», занимавший ее прежде, в понедельник сыграет свой матч 34-го тура с «Уотфордом». У «Вест Хэма» 42 балла и 11-я позиция.

    Англия. Премьер-лига. 34-й тур

    Манчестер Юнайтед – Вест Хэм – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Погба, 19 (с пенальти); 1:1 – Андерсон, 49; 2:1 – Погба, 80 (с пенальти).

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир

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    Сегодня, 21:23
    Комментарии1
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      Рейтинг: +117

      SK9 1 час назад

      Счёт должен был быть 1-2 в пользу Вест Хэма, так как первого пенальти не было, а также чистый гол Андерсона не засчитали, снова судьи выходят на первый план, в последнее время в АПЛ судьи много ошибаются, поскорее Вар..

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