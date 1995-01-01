Гончаренко: «Фернандес сказал, что не было желтой карточки, и ушел»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко дал комментарий по итогам матча 23-го тура РПЛ с «Оренбургом». Армейцы проиграли дома со счетом 2:3, играя полтора тайма в меньшинстве из-за удаления Марио Фернандеса.

– В связи с тем, что сегодня у нас не было Ахметова, были проблемы в центральной зоне. Мы не контролировали игру так, как нам хотелось бы. «Оренбург» легко проходил между линиями. Очень характерен второй гол, что мы пропустили.

– Насколько сильно повлияло на игру удаление Фернандеса?

– Удаление всегда сильно влияет на игру команды, и ломает ее. Мы здесь ничего поделать не можем, иногда нужно справляться с такими ситуациями.

– Вы что-то сказали Фернандесу у бровки поля, когда он уходил с поля. Что именно, если не секрет?

– Нет, ничего. Он сказал, что не было желтой карточки, и ушел.

– Во втором тайме у ЦСКА были возможности усилить игру?

– Были, конечно, если бы мы лучше прессинговали. Нам нужно было больше создавать моментов.

ЦСКА остался на третьем месте в турнирной таблице, имея на счету 40 очков.

«Оренбург» поднялся на шестую позицию, набрав 32 очка.

Безумный тайм в матче ЦСКА: 4 мяча, гол Облякова с центра поля, удаление Марио