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    Гончаренко: «Фернандес сказал, что не было желтой карточки, и ушел»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко дал комментарий по итогам матча 23-го тура РПЛ с «Оренбургом». Армейцы проиграли дома со счетом 2:3, играя полтора тайма в меньшинстве из-за удаления Марио Фернандеса.

    – В связи с тем, что сегодня у нас не было Ахметова, были проблемы в центральной зоне. Мы не контролировали игру так, как нам хотелось бы. «Оренбург» легко проходил между линиями. Очень характерен второй гол, что мы пропустили.

    – Насколько сильно повлияло на игру удаление Фернандеса?

    – Удаление всегда сильно влияет на игру команды, и ломает ее. Мы здесь ничего поделать не можем, иногда нужно справляться с такими ситуациями.

    – Вы что-то сказали Фернандесу у бровки поля, когда он уходил с поля. Что именно, если не секрет?

    – Нет, ничего. Он сказал, что не было желтой карточки, и ушел.

    – Во втором тайме у ЦСКА были возможности усилить игру?

    – Были, конечно, если бы мы лучше прессинговали. Нам нужно было больше создавать моментов.

    • ЦСКА остался на третьем месте в турнирной таблице, имея на счету 40 очков.
    • «Оренбург» поднялся на шестую позицию, набрав 32 очка.

    Безумный тайм в матче ЦСКА: 4 мяча, гол Облякова с центра поля, удаление Марио

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 16:30
    Комментарии5
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      Рейтинг: +2985

      Агасфер 1 час назад

      Главное,что Гончаренко опять ни при чём.Не тот ЦСКА сегодня был,который ему не нужен! С десятой минуты было ясно,что в центре-дыра. Нахрена тогда нужен мужик у кромки поля-не ясно...

      0
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      Рейтинг: +262

      CSKA57 > Агасфер 8 минут назад

      Да, защита у ЦСКА очень сильно провисает!

      0
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      Рейтинг: +1357

      giluxa1963 1 час назад

      оба прыгали на мяч оба были на мяче один скорчился немного повалялся и все он прав

      1
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      Рейтинг: +2985

      Агасфер > giluxa1963 1 час назад

      Оба шли,пластаясь в подкате.Это опасно.И хотя Фернандес коснулся мяча,далее врезался в газёныша.Это жёлтая.Ну и хитрость второго помогла.А вот первая карточка абсолютно неубедительная,но там тоже "смертельно раненый" победил.Весь матч показал,что они этим оружием владеют прекрасно.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +9244

      Garrincha58 1 час назад

      любой игрок скажет нет не было фола или нет я не играл рукой или нет не было оффсайда и тд и тп

      -1
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