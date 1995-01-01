Гончаренко: «Фернандес сказал, что не было желтой карточки, и ушел»

Главное,что Гончаренко опять ни при чём.Не тот ЦСКА сегодня был,который ему не нужен! С десятой минуты было ясно,что в центре-дыра. Нахрена тогда нужен мужик у кромки поля-не ясно...
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко дал комментарий по итогам матча 23-го тура РПЛ с «Оренбургом». Армейцы проиграли дома со счетом 2:3, играя полтора тайма в меньшинстве из-за удаления Марио Фернандеса.
– В связи с тем, что сегодня у нас не было Ахметова, были проблемы в центральной зоне. Мы не контролировали игру так, как нам хотелось бы. «Оренбург» легко проходил между линиями. Очень характерен второй гол, что мы пропустили.
– Насколько сильно повлияло на игру удаление Фернандеса?
– Удаление всегда сильно влияет на игру команды, и ломает ее. Мы здесь ничего поделать не можем, иногда нужно справляться с такими ситуациями.
– Вы что-то сказали Фернандесу у бровки поля, когда он уходил с поля. Что именно, если не секрет?
– Нет, ничего. Он сказал, что не было желтой карточки, и ушел.
– Во втором тайме у ЦСКА были возможности усилить игру?
– Были, конечно, если бы мы лучше прессинговали. Нам нужно было больше создавать моментов.
- ЦСКА остался на третьем месте в турнирной таблице, имея на счету 40 очков.
- «Оренбург» поднялся на шестую позицию, набрав 32 очка.
Безумный тайм в матче ЦСКА: 4 мяча, гол Облякова с центра поля, удаление Марио