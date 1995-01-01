АПЛ. «Тоттенхэм» разгромил «Хаддерсфилд» и поднялся на третье место, Моура оформил хет-трик

Без труда добывают победу, теперь спокойно можно готовиться к ЛЧ с Мс
«Тоттенхэм» в матче 34-го тура чемпионата Англии обыграл на своем поле «Хаддерсфилд» – 4:0.
Хет-трик оформил нападающий Лукас Моура. Еще один мяч забил полузащитник Виктор Ваньяма.
Команда Маурисио Покеттино набрала 67 очков и поднялась на третье место в турнирной таблице. «Хаддерсфилд» идет последним.
Чемпионат Англии. АПЛ. 34-й тур
Тоттенхэм – Хаддерсфилд – 4:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Ваньяма, 24; 2:0 – Моура, 27; 3:0 – Моура, 87; 4:0 – Моура, 90+3.