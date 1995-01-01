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    АПЛ. «Тоттенхэм» разгромил «Хаддерсфилд» и поднялся на третье место, Моура оформил хет-трик

    «Тоттенхэм» в матче 34-го тура чемпионата Англии обыграл на своем поле «Хаддерсфилд» – 4:0.

    Хет-трик оформил нападающий Лукас Моура. Еще один мяч забил полузащитник Виктор Ваньяма.

    Команда Маурисио Покеттино набрала 67 очков и поднялась на третье место в турнирной таблице. «Хаддерсфилд» идет последним.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 34-й тур

    Тоттенхэм – Хаддерсфилд – 4:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Ваньяма, 24; 2:0 – Моура, 27; 3:0 – Моура, 87; 4:0 – Моура, 90+3.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +114

      SK9 1 час назад

      Без труда добывают победу, теперь спокойно можно готовиться к ЛЧ с Мс

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