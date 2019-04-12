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    Капелло: «Защитники, игравшие против «Реала», испытывали страх, но с уходом Роналду это прекратилось»

    Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло высказался об уходе из «Реала» португальского нападающего Криштиану Роналду, а также поделился ожиданиями от трансферной кампании мадридского клуба.

    «Всегда говорил, что «Реал» и «Барселона» сразу выходят на поле при счете 1:0. Для победы над ними сопернику необходимо забивать минимум два гола. Сейчас у «Реала» с этим проблемы, поэтому матчи начинаются с нулей, как и у других команд. Теперь Криштиану Роналду выступает за «Ювентус». Защитники, игравшие против «Реала», испытывали страх, но с его уходом это прекратилось.

    Будущие трансферы «Реала»? Ответ на этот вопрос знает Зидан. Задавать этот вопрос нужно ему. Есть три хороших футболиста, которых они могут купить. И в клубе знают их имена», – сказал Капелло.

    • Роналду перешел из «Реала» в «Ювентус» прошлым летом за 117 миллионов евро.
    • В составе туринской команды форвард забил 25 голов и сделал 12 ассистов в 37 матчах.

    Источник: Mundo Deportivo

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