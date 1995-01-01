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    «Шальке» выиграл в одном из 12 последних матчей

    «Шальке» сыграл вничью с «Нюрнбергом» (1:1) в гостевом матче 29-го тура чемпионата Германии.

    Клуб из Гельзенкирхена в последних 12 встречах выиграл лишь единожды – в игре с «Ганновером», который занимает последнее место в турнирной таблице.

    • «Шальке» располагается на 14-й строчке в Бундеслиге, имея в своем активе 27 очков.
    • Команду возглавляет Хуб Стевенс, сменивший на посту главного тренера Доменико Тедеско.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2385

      Viper for CSKA 2 часа назад

      Я понимаю, что Стевенсу нужно время, но, как по мне, Шальке стал играть ещё более безобразно, чем при Тедеско. Тогда виднелась мысль, работа тренера, надежда некая, сейчас же всё совсем безнадежно. Всё свалить на Доменико было серьезной ошибкой. Отвратная трансферная компания, как по продажам, так и покупкам - вот корень проблем кнаппенов в этом сезоне. А теперь нет не только перспективы с точки зрения состава, но и одного из самых перспективных тренеров ФРГ. Дальше падать уже некуда, я представить себе не могу, как менеджмент собирается выбираться. Тённису - пора попросить с должности.

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