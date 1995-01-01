«Шальке» выиграл в одном из 12 последних матчей

«Шальке» сыграл вничью с «Нюрнбергом» (1:1) в гостевом матче 29-го тура чемпионата Германии.

Клуб из Гельзенкирхена в последних 12 встречах выиграл лишь единожды – в игре с «Ганновером», который занимает последнее место в турнирной таблице.