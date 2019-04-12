Капелло назвал фаворитов Лиги чемпионов

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло рассказал, кого он считает главными претендентами на победу в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

«Изначально моим фаворитом был «Манчестер Сити». Но в важных матчах Лиги чемпионов они не играют так, как в АПЛ. «Ювентус» тоже можно отнести к фаворитам, но им следует проявить осторожность в противостоянии с «Аяксом». Эти ребята никого не боятся. Они доказали это в среду в Амстердаме и на «Сантьяго Бернабеу», – сказал Капелло.