Капелло назвал фаворитов Лиги чемпионов

да на самом деле многие не играют так как от них ожидали. Разве что могу немного сказать про ливерпуль, что играют хорошо, но на этой стадии им с соперником повезло. А так юве.. кое как, сити вообще жесть, барса хоть и победила, но была не барсой
Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло рассказал, кого он считает главными претендентами на победу в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.
«Изначально моим фаворитом был «Манчестер Сити». Но в важных матчах Лиги чемпионов они не играют так, как в АПЛ. «Ювентус» тоже можно отнести к фаворитам, но им следует проявить осторожность в противостоянии с «Аяксом». Эти ребята никого не боятся. Они доказали это в среду в Амстердаме и на «Сантьяго Бернабеу», – сказал Капелло.
- На этой неделе состоялись первые матчи 1/4 финала ЛЧ: «Ливерпуль» победил «Порту» (2:0), «Барселона» одолела «Манчестер Юнайтед» (1:0), «Манчестер Сити» уступил «Тоттенхэму» (0:1), а «Ювентус» сыграл вничью с «Аяксом» (1:1).
- Ответные игры пройдут 16 и 17 апреля.
- Финал турнира запланирован на 1 июня.