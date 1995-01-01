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    «Ливерпуль» интересуется Нересом

    Нападающий «Аякса» Давид Нерес привлек внимание «Ливерпуля», сообщает Daily Mail.

    По информации источника, английский клуб летом попытается купить 22-летнего бразильца.

    Конкуренцию «Ливерпулю» составят «Ювентус», «ПСЖ» и дортмундская «Боруссия».

    • В текущем сезоне Нерес сыграл 44 матча в составе «Аякса», забил 12 голов и сделал 15 ассистов.
    • Контракт футболиста с амстердамским клубом рассчитан до июня 2022 года.
    • Transfermarkt оценивает его стоимость в 32 миллиона евро.

    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 19:57
    Комментарии1
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      Рейтинг: +68122

      Рубик Докоян 7 минут назад

      Раскупят Аякс толстосумы... Но ценник на всех кого будут покупать от 50 млн. евро. будет.

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