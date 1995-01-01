«Ливерпуль» интересуется Нересом

Раскупят Аякс толстосумы... Но ценник на всех кого будут покупать от 50 млн. евро. будет.
Нападающий «Аякса» Давид Нерес привлек внимание «Ливерпуля», сообщает Daily Mail.
По информации источника, английский клуб летом попытается купить 22-летнего бразильца.
Конкуренцию «Ливерпулю» составят «Ювентус», «ПСЖ» и дортмундская «Боруссия».
- В текущем сезоне Нерес сыграл 44 матча в составе «Аякса», забил 12 голов и сделал 15 ассистов.
- Контракт футболиста с амстердамским клубом рассчитан до июня 2022 года.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 32 миллиона евро.