Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы Евро-2012?
    Тест: помните ли вы Евро-2012?
    2 Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    3 Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?

    Кокорин пригласил жену на завтрашнее заседание суда

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин пообщался с гражданской женой Дарье после заседания суда.

    «Заходи завтра!» – сказал футболист матери своего ребенка.

    Процесс продолжится завтра в 12:00.

    Напомним, сегодня в Пресненскому суде Москвы показания дали потерпевший Виталий Соловчук и официант «Кофемании»

    Напомним, братья Кокорины, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и Александр Протасовицкий обвиняются в хулиганстве и побоях, совершенных 8-го октября. Около московского стриптиз-клуба «Эгоист» они избили водителя Виталия Соловчука. Кокорин-старший в кафе «Кофемания» ударил стулом чиновника Минпромторга Дениса Пака.

    С октября четверо находятся в СИЗО «Бутырка». Позже суд продлевал их арест: первые и второй раз – на два месяца, третий – на полгода (до 25 сентября).

    Слова фигурантов дела и свидетелей доступны на «Бомбардире».

    Мамаев извинился перед водителем: «Готов компенсировать операцию и все остальное»

    Кокорин – в разговоре с водителем: «Зачем мы вообще тут сидим? Зачем он меняет показания?»

    Официант «Кофемании»: «Кокорин и Мамаев были пьяны, под перегаром. Они шумно разговаривали, вели себя вызывающе»

    Официант «Кофемании»: «После удара Пака стулом брат Кокорина кричал: «Повтори, что ты сказал!»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:15
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2922

      Агасфер 12 минут назад

      Познакомит с лесбиянкой и шлюхой.Подругами станут,и не такое сами видывали.А если у них брак не зарегистрирован,то они-сожители.Какая нахрен "гражданская жена"???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3295

      Lester84 49 минут назад

      Ну ты это, заходи если что! (с) Жил был пёс

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3212

      Старикан 1 час назад

      Нормальные мужья жён в театр приглашают...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +179

      Киркинитидец > Старикан 59 минут назад

      что б на лево не ходила...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -32201

      ZSB > Старикан 57 минут назад

      Тебе респект! Правильно написал!!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2922

      Агасфер > Старикан 13 минут назад

      А причём здесь Мамаев и Кокорин???

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77084
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    Рубик Докоян
    67828
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru