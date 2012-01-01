Кокорин пригласил жену на завтрашнее заседание суда

Познакомит с лесбиянкой и шлюхой.Подругами станут,и не такое сами видывали.А если у них брак не зарегистрирован,то они-сожители.Какая нахрен "гражданская жена"???
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин пообщался с гражданской женой Дарье после заседания суда.
«Заходи завтра!» – сказал футболист матери своего ребенка.
Процесс продолжится завтра в 12:00.
Напомним, сегодня в Пресненскому суде Москвы показания дали потерпевший Виталий Соловчук и официант «Кофемании»
Напомним, братья Кокорины, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и Александр Протасовицкий обвиняются в хулиганстве и побоях, совершенных 8-го октября. Около московского стриптиз-клуба «Эгоист» они избили водителя Виталия Соловчука. Кокорин-старший в кафе «Кофемания» ударил стулом чиновника Минпромторга Дениса Пака.
С октября четверо находятся в СИЗО «Бутырка». Позже суд продлевал их арест: первые и второй раз – на два месяца, третий – на полгода (до 25 сентября).
Слова фигурантов дела и свидетелей доступны на «Бомбардире».
Мамаев извинился перед водителем: «Готов компенсировать операцию и все остальное»
Кокорин – в разговоре с водителем: «Зачем мы вообще тут сидим? Зачем он меняет показания?»
Официант «Кофемании»: «Кокорин и Мамаев были пьяны, под перегаром. Они шумно разговаривали, вели себя вызывающе»
Официант «Кофемании»: «После удара Пака стулом брат Кокорина кричал: «Повтори, что ты сказал!»