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    Кокорин – в разговоре с водителем: «Зачем мы вообще тут сидим? Зачем он меняет показания?»

    В Пресненском суде Москвы проходит заседание по делу братьев Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого.

    8-го октября четверо были помещены в СИЗО «Бутырку» по делу о побоях и хулиганстве в стриптиз-клубе «Эгоист» и кафе «Кофемания». Около первого заведения четверо избили водителя Виталия Соловчука, во втором нападающий «Зенита» ударил стулом чиновника Минпромторга Дениса Пака.

    «Спорт-Экспресс» опубликовал фрагмент разговора Александра Кокорина и Соловчука.

    – Куда я нанес удар и чем?

    – Ногой сюда в эту область (показывает на плечо).

    – А в ухо я вас бил?

    – Нет, в плечо.

    – Но вы же говорили! Говорил же, что бил в ухо!

    – Я не говорил такого! Это ваш адвокат сказал!

    – Зачем мы вообще тут сидим? Зачем он меняет показания? Вы не можете сказать, куда я вас бил. Ответьте, куда я вас бил!

    – Были удары в область руки и груди.

    – Вы же видите, что происходит.

    (адвокат Соловчука) – Вы его били?

    – Да, я пил!

    (адвокат Кокорина) – Он не бил!

    (Кокорин) – Не бил, а пил!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 19:32
    Комментарии3
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      Рейтинг: +233

      OrenburgFC 15 минут назад

      он деБИЛ...

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      Рейтинг: +2913

      Агасфер 22 минуты назад

      Билл,ты пил?Йес,сэр! Билл,ты бил? Ноу,сэр!
      Не сочтите тут за лесть,но Вы красавка,Ваша честь!
      Всё компенсировать готов за непричастных друганов...

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      Рейтинг: +936

      ухоженный крокодил 26 минут назад

      Это вам будет урок, если хотите дать пи.з.ды, сделайте это без видео камер и свидетелей.
      Любители.

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