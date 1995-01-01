Кокорин – в разговоре с водителем: «Зачем мы вообще тут сидим? Зачем он меняет показания?»

В Пресненском суде Москвы проходит заседание по делу братьев Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого.

8-го октября четверо были помещены в СИЗО «Бутырку» по делу о побоях и хулиганстве в стриптиз-клубе «Эгоист» и кафе «Кофемания». Около первого заведения четверо избили водителя Виталия Соловчука, во втором нападающий «Зенита» ударил стулом чиновника Минпромторга Дениса Пака.

«Спорт-Экспресс» опубликовал фрагмент разговора Александра Кокорина и Соловчука.

– Куда я нанес удар и чем?



– Ногой сюда в эту область (показывает на плечо).



– А в ухо я вас бил?



– Нет, в плечо.



– Но вы же говорили! Говорил же, что бил в ухо!



– Я не говорил такого! Это ваш адвокат сказал!



– Зачем мы вообще тут сидим? Зачем он меняет показания? Вы не можете сказать, куда я вас бил. Ответьте, куда я вас бил!



– Были удары в область руки и груди.



– Вы же видите, что происходит.

(адвокат Соловчука) – Вы его били?



– Да, я пил!

(адвокат Кокорина) – Он не бил!



(Кокорин) – Не бил, а пил!