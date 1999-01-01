Официант «Кофемании»: «Кокорин и Мамаев были пьяны, под перегаром. Они шумно разговаривали, вели себя вызывающе»

«Спорт-Экспресс» опубликовал слова официанта «Кофемании» Токтарова (имя не названо) по делу о драке Александра Кокорина с чиновником Минпромторга Денисом Паком.

(прокурор) – В том зале, где были подсудимые и их гости, были еще посетители.



– Несколько столов. В углу был один стол.



– Кто там был?



– Мужчина, он сидел за столом справа.



– Что было далее?



– Пришел господин Пак.



– Заказывали ли подсудимые алкогольные напитки?



– Да. Это было несколько заказов с просьбой повторить. Они находились в состоянии алкогольного опьянения, под перегаром. Они шумно разговаривали, вели себя вызывающе.



– Было непристойное поведение?



– Со стороны девушки. Часто Мамаев говорил ей: «Никогда ты не добьешься Александра Кокорина, не нужно ей приставать». Девушка лезла целоваться к Александру. Она садилась на него сверху.



– Спускалась ли она к нему?



– Это было так: она была за другим столом. И она нагнулась как-то в область паха. Мое внимание было направлено на Кирилла. Мы с девушкой-менеджером успокаивали его. Девочка чуть ли не трясла его. Далее, пока я успокаивал Кирилла, сзади слева разговаривали тот «язык компании» (тот мужчина, которого официант не знает) и часть гостей. Не слышал, о чем они говорили, потому что не услышал.



– Далее?



– Началась новая потасовка позади меня. Я помню, что кого-то из ребят пытался удержать за рукав. То есть, с одной стороны, держу Кирилла, с другой – держу кого-то за рукав.



– Кто-то к Паку подходил?



– Все, кто был в этой зоне, были в пиджаках. я не знаю, с кем у него была назначена встреча. Кто-то параллельно пытался вести съемку (из соседнего зала). Часть ребят, сидящих за столов, постепенно уходила.



– Откуда известно, что снимают?



– Во-первых, гости говорили. Во-вторых, Александр нецензурно крикнул: «Зачем ты снимаешь?»



– К кому это было адресовано?



– Кто-то стоял с телефоном. Я не помню этого человека. Лично я видел, что пара людей пытались это заснять. Далее была странная девушка, которая почему-то била посуду.



– Случайно?



– Наверное, целенаправленно. Это было необъяснимо.

...

– Девушка стояла на скамье и ходила туда-сюда, перелезла через скамью и выплеснула на какого-то мужчину жидкость. По ее мнению, он снимал. Еще был момент: когда мы подошли к мужчине в синем костюме, Кирилл спросил «зачем ты снимал?». Он ответил: «Я не снимал». Кирилл настаивал, а я защищал этого мужчину: говорил, что он перепутал. Кирилл сказал: «Поклянись». Мужчина поклялся. Еще стоял вопрос: нужно рассчитаться.



– Была внушительная сумма?



– Около 18 тысяч рублей со стола.