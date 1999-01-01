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    Официант «Кофемании»: «Кокорин и Мамаев были пьяны, под перегаром. Они шумно разговаривали, вели себя вызывающе»

    «Спорт-Экспресс» опубликовал слова официанта «Кофемании» Токтарова (имя не названо) по делу о драке Александра Кокорина с чиновником Минпромторга Денисом Паком.

    (прокурор) – В том зале, где были подсудимые и их гости, были еще посетители.

    – Несколько столов. В углу был один стол.

    – Кто там был?

    – Мужчина, он сидел за столом справа.

    – Что было далее?

    – Пришел господин Пак.

    – Заказывали ли подсудимые алкогольные напитки?

    – Да. Это было несколько заказов с просьбой повторить. Они находились в состоянии алкогольного опьянения, под перегаром. Они шумно разговаривали, вели себя вызывающе.

    – Было непристойное поведение?

    – Со стороны девушки. Часто Мамаев говорил ей: «Никогда ты не добьешься Александра Кокорина, не нужно ей приставать». Девушка лезла целоваться к Александру. Она садилась на него сверху.

    – Спускалась ли она к нему?

    – Это было так: она была за другим столом. И она нагнулась как-то в область паха. Мое внимание было направлено на Кирилла. Мы с девушкой-менеджером успокаивали его. Девочка чуть ли не трясла его. Далее, пока я успокаивал Кирилла, сзади слева разговаривали тот «язык компании» (тот мужчина, которого официант не знает) и часть гостей. Не слышал, о чем они говорили, потому что не услышал.

    – Далее?

    – Началась новая потасовка позади меня. Я помню, что кого-то из ребят пытался удержать за рукав. То есть, с одной стороны, держу Кирилла, с другой – держу кого-то за рукав.

    – Кто-то к Паку подходил?

    – Все, кто был в этой зоне, были в пиджаках. я не знаю, с кем у него была назначена встреча. Кто-то параллельно пытался вести съемку (из соседнего зала). Часть ребят, сидящих за столов, постепенно уходила.

    – Откуда известно, что снимают?

    – Во-первых, гости говорили. Во-вторых, Александр нецензурно крикнул: «Зачем ты снимаешь?»

    – К кому это было адресовано?

    – Кто-то стоял с телефоном. Я не помню этого человека. Лично я видел, что пара людей пытались это заснять. Далее была странная девушка, которая почему-то била посуду.

    – Случайно?

    – Наверное, целенаправленно. Это было необъяснимо.

    ...

    – Девушка стояла на скамье и ходила туда-сюда, перелезла через скамью и выплеснула на какого-то мужчину жидкость. По ее мнению, он снимал. Еще был момент: когда мы подошли к мужчине в синем костюме, Кирилл спросил «зачем ты снимал?». Он ответил: «Я не снимал». Кирилл настаивал, а я защищал этого мужчину: говорил, что он перепутал. Кирилл сказал: «Поклянись». Мужчина поклялся. Еще стоял вопрос: нужно рассчитаться.

    – Была внушительная сумма?

    – Около 18 тысяч рублей со стола.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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