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    Мамаев извинился перед водителем: «Готов компенсировать операцию и все остальное»

    Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев обратился к водителю Виталию Соловчуку, которого с братьями Кокориными и Александром Протасовицким избил 8-го октября.

    «Хотел принести извинения за тот легкий вред, который диагностировала экспертиза. Готов возместить итоговую компенсации, которая, наверное, будет подана иском.

    Также хочу к Виталию обратиться, чтобы он посмотрел на то видео и дал правдивые показания. Кокорин Саша на протяжении всего конфликта пытался его погасить. Он никакого отношения к нему не имеет.

    За свои действия я извиняюсь и готов компенсировать операцию и все остальное», – сказал Мамаев.

    • Четверо были заключены под стражу в СИЗО «Бутырка» в октябре. Позже суд продлевал их арест: первые и второй раз – на два месяца, третий – на полгода (до 25 сентября).

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 19:13
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2913

      Агасфер 29 минут назад

      Не был,не был,не был,не был,не имел,не состоял.

      0
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      Рейтинг: +632

      Валерий1965 47 минут назад

      И, что жертва-водитель? Правдоборец..... Вот почему следователи убеждены, что видио не будет в суде? И поведение водилы странное.... Кокорин к нему вообще не приближался.....

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