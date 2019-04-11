Мамаев извинился перед водителем: «Готов компенсировать операцию и все остальное»

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев обратился к водителю Виталию Соловчуку, которого с братьями Кокориными и Александром Протасовицким избил 8-го октября.

«Хотел принести извинения за тот легкий вред, который диагностировала экспертиза. Готов возместить итоговую компенсации, которая, наверное, будет подана иском.

Также хочу к Виталию обратиться, чтобы он посмотрел на то видео и дал правдивые показания. Кокорин Саша на протяжении всего конфликта пытался его погасить. Он никакого отношения к нему не имеет.

За свои действия я извиняюсь и готов компенсировать операцию и все остальное», – сказал Мамаев.