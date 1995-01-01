Кокорин – после суда: «Интересно, о чем пресса напишет сегодня?»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин обратился к журналистам после заседания в Пресненском суде Москвы.

«Интересно, о чем пресса напишет сегодня?» – сказал 28-летний россиянин.

Напомним, братья Кокорины, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и Александр Протасовицкий обвиняются в хулиганстве и побоях, совершенных 8-го октября. Около московского стриптиз-клуба «Эгоист» они избили водителя Виталия Соловчука. Кокорин-старший в кафе «Кофемания» ударил стулом чиновника Минпромторга Дениса Пака.

С октября четверо находятся в СИЗО «Бутырка». Позже суд продлевал их арест: первые и второй раз – на два месяца, третий – на полгода (до 25 сентября).

Слова фигурантов дела и свидетелей доступны на «Бомбардире».

Мамаев извинился перед водителем: «Готов компенсировать операцию и все остальное»

Кокорин – в разговоре с водителем: «Зачем мы вообще тут сидим? Зачем он меняет показания?»

Официант «Кофемании»: «Кокорин и Мамаев были пьяны, под перегаром. Они шумно разговаривали, вели себя вызывающе»

Официант «Кофемании»: «После удара Пака стулом брат Кокорина кричал: «Повтори, что ты сказал!»