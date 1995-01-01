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    Кокорин – после суда: «Интересно, о чем пресса напишет сегодня?»

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин обратился к журналистам после заседания в Пресненском суде Москвы.

    «Интересно, о чем пресса напишет сегодня?» – сказал 28-летний россиянин.

    Напомним, братья Кокорины, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и Александр Протасовицкий обвиняются в хулиганстве и побоях, совершенных 8-го октября. Около московского стриптиз-клуба «Эгоист» они избили водителя Виталия Соловчука. Кокорин-старший в кафе «Кофемания» ударил стулом чиновника Минпромторга Дениса Пака.

    С октября четверо находятся в СИЗО «Бутырка». Позже суд продлевал их арест: первые и второй раз – на два месяца, третий – на полгода (до 25 сентября).

    Слова фигурантов дела и свидетелей доступны на «Бомбардире».

    Мамаев извинился перед водителем: «Готов компенсировать операцию и все остальное»

    Кокорин – в разговоре с водителем: «Зачем мы вообще тут сидим? Зачем он меняет показания?»

    Официант «Кофемании»: «Кокорин и Мамаев были пьяны, под перегаром. Они шумно разговаривали, вели себя вызывающе»

    Официант «Кофемании»: «После удара Пака стулом брат Кокорина кричал: «Повтори, что ты сказал!»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 21:40
    Комментарии7
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      Рейтинг: +2922

      Агасфер 33 минуты назад

      Ожили,щуки,шуткуют.Миллер маляву передал?

      0
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      Рейтинг: +2264

      Yev 45 минут назад

      По ходу эта история ничему не учит других, оставшихся на свободе дебилов. Сколько надо пересадить кокориных и мамаевых чтобы хотя бы в футболе исчезло богатое быдло?

      1
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      Рейтинг: +144

      afw13 1 час назад

      сегодня про Гулиева, назревает новый трансфер в ФК Бутырка)

      1
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      Рейтинг: +3212

      Старикан 1 час назад

      Да не ссы Сашок, ты на первых полосах всех газет!

      0
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      Рейтинг: +62

      Sancool 1 час назад

      глумиться ему сейчас точно не стоит(

      2
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      Рейтинг: +179

      Киркинитидец 1 час назад

      Гулиев к вам просится!

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      Рейтинг: +1410

      С-Пб on-line > Киркинитидец 1 час назад

      Там вроде пе ндос дал заднюю...

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