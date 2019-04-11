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    Шкриньяр согласовал новый контракт с «Интером». Им интересовался «Манчестер Сити»

    Защитник Милан Шкриньяр и «Интер» договорились об условиях нового контракта, сообщает Sky Sport Italia.

    По информации источника, годовая зарплата 23-летнего футболиста вырастет с 1,7 миллионов евро до 3. Новый договор будет действовать до июня 2023 года. Срок действия прежнего истекал на год раньше.

    В марте «Бомбардир» со ссылкой на Calciomercato писал об интересе к словаку со стороны «Манчестер Сити». Английский клуб был готов заплатить 100 миллионов евро. Агент футболиста говорил о возможности перехода в «Реал» или «Барселону».

    • Шкриньяр перешел в «Интер» в июле 2017 года из «Сампдории» за 34 миллиона евро.
    • В текущем сезоне 24-летний игрок отдал 1 ассист в 39 матчах всех турниров.


    Источник: Sky Sport Italia

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