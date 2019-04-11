Шкриньяр согласовал новый контракт с «Интером». Им интересовался «Манчестер Сити»

Защитник Милан Шкриньяр и «Интер» договорились об условиях нового контракта, сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, годовая зарплата 23-летнего футболиста вырастет с 1,7 миллионов евро до 3. Новый договор будет действовать до июня 2023 года. Срок действия прежнего истекал на год раньше.

В марте «Бомбардир» со ссылкой на Calciomercato писал об интересе к словаку со стороны «Манчестер Сити». Английский клуб был готов заплатить 100 миллионов евро. Агент футболиста говорил о возможности перехода в «Реал» или «Барселону».