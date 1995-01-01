«Манчестер Сити» предложит «Интеру» 100 миллионов за Шкриньяра

«Манчестер Сити» собирается предложить «Интеру» 100 миллионов евро за центрального защитника Милана Шкриньяра.

По информации Calciomercato, английский клуб может столкнуться с конкуренцией со стороны «Реала»: мадридцы попробуют приобрести словака, если команду решит покинуть Рафаэль Варан.