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    «Манчестер Сити» предложит «Интеру» 100 миллионов за Шкриньяра

    «Манчестер Сити» собирается предложить «Интеру» 100 миллионов евро за центрального защитника Милана Шкриньяра.

    По информации Calciomercato, английский клуб может столкнуться с конкуренцией со стороны «Реала»: мадридцы попробуют приобрести словака, если команду решит покинуть Рафаэль Варан.

    • Контракт Шкриньяра с миланцами рассчитан до лета 2022 года.
    • В этом сезоне 24-летний футболист провел за «Интер» 36 матчей и сделал одну голевую передачу.
    • Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 60 миллионов евро.

    Источник: Calciomercato

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1092

      InterMilLano1908 1 час назад

      100 это надо продавать плюс Икарди 100 и интер снимет все вопросы по ФФП, Икарди уже Лаутаро заменил очень хорошо, а вот заменить Милана будет посложнее

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