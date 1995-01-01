«Манчестер Сити» предложит «Интеру» 100 миллионов за Шкриньяра

100 это надо продавать плюс Икарди 100 и интер снимет все вопросы по ФФП, Икарди уже Лаутаро заменил очень хорошо, а вот заменить Милана будет посложнее
«Манчестер Сити» собирается предложить «Интеру» 100 миллионов евро за центрального защитника Милана Шкриньяра.
По информации Calciomercato, английский клуб может столкнуться с конкуренцией со стороны «Реала»: мадридцы попробуют приобрести словака, если команду решит покинуть Рафаэль Варан.
- Контракт Шкриньяра с миланцами рассчитан до лета 2022 года.
- В этом сезоне 24-летний футболист провел за «Интер» 36 матчей и сделал одну голевую передачу.
- Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 60 миллионов евро.