Агент Шкриньяра: «Реал» и «Барселона» хотят купить Милана»

Митат Халис, представитель защитника «Интера» Милана Шкриньяра, рассказал об интересе к словаку со стороны других клубов.

«Реал» хочет купить его, как и «Барселона». Летом его сможет подписать любой клуб, который убедит в этом «Интер». Шкриньяр – пример настоящей профессионала.

Если речь о «Реале», они способны совершить эту сделку, но есть еще и агенты, которые действуют в собственных интересах», – цитирует Халиса As.