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    Агент Шкриньяра: «Реал» и «Барселона» хотят купить Милана»

    Митат Халис, представитель защитника «Интера» Милана Шкриньяра, рассказал об интересе к словаку со стороны других клубов.

    «Реал» хочет купить его, как и «Барселона». Летом его сможет подписать любой клуб, который убедит в этом «Интер». Шкриньяр – пример настоящей профессионала.

    Если речь о «Реале», они способны совершить эту сделку, но есть еще и агенты, которые действуют в собственных интересах», – цитирует Халиса As.

    • Шкриньяр перешел в «Интер» в июле 2017 года из «Сампдории» за 34 миллиона евро.
    • В текущем сезоне 24-летний игрок отдал 1 ассист в 36 играх всех турниров.
    • Срок его нового контракта истекает в июне 2022 года.
    • Цена по Transfermarkt – 60 миллионов.

    Источник: As

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