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    Шкриньяр продлит контракт с «Интером»

    Защитник миланского «Интера» Милан Шкриньяр подтвердил, что в ближайшие дни подпишет новый контракт с клубом.

    «Мы действительно близки к новой сделке. Все знают, что я не хочу уходить. Мне очень хочется выиграть трофей с «Интером», — заявил защитник.

    23-летний словацкий футболист поставит подпись под соглашением, которое будет рассчитано до 2023 года. Зарплата защитника увеличится до 3 миллионов евро за сезон.

    • Срок действия нынешнего контракта игрока рассчитан до 30 июня 2022 года.
    • В нынешнем сезоне Шкриньяр принял участие в 18 матчах итальянской Серии А.
    • «Интер» после 20 туров располагается на третьей строчке в турнирной таблице первенства с 40 очками в активе.

    Источник: Football Italia

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    26.01.2019 08:41
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 26 января 2019, 12:51

      Вот и хорошо.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 26 января 2019, 09:58

      Ссылку именно на новость можно вставлять то ??? или сайта-первоисточника достаточно, нам плебееям?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 26 января 2019, 09:47

      Может продлит, а не подпишет, уже ржать охота от гугла перевода

      3
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