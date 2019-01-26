Шкриньяр продлит контракт с «Интером»

Защитник миланского «Интера» Милан Шкриньяр подтвердил, что в ближайшие дни подпишет новый контракт с клубом.

«Мы действительно близки к новой сделке. Все знают, что я не хочу уходить. Мне очень хочется выиграть трофей с «Интером», — заявил защитник.

23-летний словацкий футболист поставит подпись под соглашением, которое будет рассчитано до 2023 года. Зарплата защитника увеличится до 3 миллионов евро за сезон.