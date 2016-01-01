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    Роббен: «Я не уверен, что смогу снова сыграть за «Баварию» в этом сезоне»

    Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен поделился мыслями о своем будущем в мюнхенском клубе.

    «У меня есть оговорки, и я не уверен, что смогу снова сыграть за «Баварию» в этом сезоне. Ситуация разочаровывает, когда точно не знаешь, в чем дело», – сказал Роббен.

    • В этом сезоне Роббен провел за мюнхенцев 15 матчей, забил пять голов и сделал две результативные передачи.
    • В последний раз голландец выходил на поле 27 ноября во встрече пятого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Бенфикой».
    • В настоящее время 35-летний футболист восстанавливается от травмы икроножной мышцы.
    • Контракт Роббена с «Баварией» истекает в июле этого года.
    • Ранее хавбек заявил, что может завершить карьеру после окончания текущего сезона.

    Источник: Squawka

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