Роббен: «Я не уверен, что смогу снова сыграть за «Баварию» в этом сезоне»

Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен поделился мыслями о своем будущем в мюнхенском клубе.
«У меня есть оговорки, и я не уверен, что смогу снова сыграть за «Баварию» в этом сезоне. Ситуация разочаровывает, когда точно не знаешь, в чем дело», – сказал Роббен.
- В этом сезоне Роббен провел за мюнхенцев 15 матчей, забил пять голов и сделал две результативные передачи.
- В последний раз голландец выходил на поле 27 ноября во встрече пятого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Бенфикой».
- В настоящее время 35-летний футболист восстанавливается от травмы икроножной мышцы.
- Контракт Роббена с «Баварией» истекает в июле этого года.
- Ранее хавбек заявил, что может завершить карьеру после окончания текущего сезона.