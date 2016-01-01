Роббен: «Я не уверен, что смогу снова сыграть за «Баварию» в этом сезоне»

Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен поделился мыслями о своем будущем в мюнхенском клубе.

«У меня есть оговорки, и я не уверен, что смогу снова сыграть за «Баварию» в этом сезоне. Ситуация разочаровывает, когда точно не знаешь, в чем дело», – сказал Роббен.