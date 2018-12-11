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    • Роббен: «Если летом не получу достойного предложения, завершу карьеру»

    Роббен: «Если летом не получу достойного предложения, завершу карьеру»

    Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен не исключил, что текущий сезон может стать для него последним в большом футболе.

    «Вполне возможно, что по окончании текущего сезона я завершу карьеру. Если будут какие-либо предложения, тем лучше, я их обязательно рассмотрю. Но если я не получу достойного предложения, завершу карьеру», – цитирует 34-летнего голландца RMC Sport.

    Роббен перешел в «Баварию» из «Реала» летом 2009 года. За все это время он забил за мюнхенцев 143 мяча и сделал 101 результативную передачу в 305-ти матчах во всех турнирах.

    Кроме «Баварии» в своей карьере хавбек поиграл за «Гронинген», ПСВ, «Челси» и «Реал».

    О проблемах «Реала», «МЮ» и «Баварии» в этом сезоне мы говорили в очередном выпуске подкаста «Скинь мяч». Зацените:

    Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.

    Источник: RMC Sport

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    11.12.2018 15:07
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +870

      lysenkoff 11 декабря 2018, 15:30

      Завершил бы в Гронингене по красивому) Еще 2 года в чемпе Голландии в легкую отыграл бы!)))

      0
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 11 декабря 2018, 15:22

      Лучше достойно завершить карьеру в Баварии, чем в каком-нибудь заштатном клубе!

      1
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      Рейтинг: +1608

      koli4ka 11 декабря 2018, 15:16

      Уходить красиво тоже нужно уметь...

      0
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