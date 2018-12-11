Роббен: «Если летом не получу достойного предложения, завершу карьеру»

Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен не исключил, что текущий сезон может стать для него последним в большом футболе.

«Вполне возможно, что по окончании текущего сезона я завершу карьеру. Если будут какие-либо предложения, тем лучше, я их обязательно рассмотрю. Но если я не получу достойного предложения, завершу карьеру», – цитирует 34-летнего голландца RMC Sport.

Роббен перешел в «Баварию» из «Реала» летом 2009 года. За все это время он забил за мюнхенцев 143 мяча и сделал 101 результативную передачу в 305-ти матчах во всех турнирах.

Кроме «Баварии» в своей карьере хавбек поиграл за «Гронинген», ПСВ, «Челси» и «Реал».

О проблемах «Реала», «МЮ» и «Баварии» в этом сезоне мы говорили в очередном выпуске подкаста «Скинь мяч». Зацените:

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