Финал Кубка России пройдет в Самаре

фуф слава Богу Рубин вылетел из кр уже, не будет играть в крысиной норе!!!
НА ВОЛГЕ ХОЗЯИН ТОЛЬКО 1 и ЭТО КАЗАНСКИЙ РУБИН!!!
Исполком РФС сегодня, 11 апреля, утвердил место проведения финального матча Кубка России.
Игра пройдет в Самаре на стадионе «Самара Арена». Ранее сообщалось, что встреча состоится 22 мая. Время начала будет уточнено позже.
- В первых полуфиналах турнира «Локомотив» дома сыграл вничью с «Ростовом» (2:2), а «Урал» на своем поле минимально обыграл «Арсенал» (1:0). Ответные игры пройдут 15 мая.
- «Самара Арена» приняла шесть матчей чемпионата мира-2018 (четыре встречи группового этапа, 1/8 и 1/4 финала), включая игру Уругвай – Россия (0:3).