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    Финал Кубка России пройдет в Самаре

    Исполком РФС сегодня, 11 апреля, утвердил место проведения финального матча Кубка России.

    Игра пройдет в Самаре на стадионе «Самара Арена». Ранее сообщалось, что встреча состоится 22 мая. Время начала будет уточнено позже.

    • В первых полуфиналах турнира «Локомотив» дома сыграл вничью с «Ростовом» (2:2), а «Урал» на своем поле минимально обыграл «Арсенал» (1:0). Ответные игры пройдут 15 мая.
    • «Самара Арена» приняла шесть матчей чемпионата мира-2018 (четыре встречи группового этапа, 1/8 и 1/4 финала), включая игру УругвайРоссия (0:3).

    Источник: Официальный сайт РФС

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +452

      Фанат Рубина 1 час назад

      фуф слава Богу Рубин вылетел из кр уже, не будет играть в крысиной норе!!!

      НА ВОЛГЕ ХОЗЯИН ТОЛЬКО 1 и ЭТО КАЗАНСКИЙ РУБИН!!!

      -1
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      Рейтинг: +452

      Фанат Рубина > Фанат Рубина 1 час назад

      а что касается календаря кр то это полный бред, позор рфс и рпл что делают такой календарь как можно делать промежуток между 1 встречей в полуфинале, и 2 ..
      а потом финал играть через 6 дней после 2 матча полуфиналов..

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      Рейтинг: +6206

      parevg 1 час назад

      Лучше бы в Саранске провели, новая арена пропадает.

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      Рейтинг: +8704

      slavutiq70 > parevg 1 час назад

      Ну не любят футбол в Саранске,,,,зачем было там там строить такой стадион???В Саранске 318 000 жителей ну ведь понятно было что стадиону на 45 000 зрителей суждено медленно умирать,,,,только для того построили что б сыграть несколько игр ЧМ,,,,,бред,,,,,,

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