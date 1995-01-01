У Роналду 125 голов в 161 матче Лиги чемпионов

«Ювентус» на выезде сыграл вничью с «Аяксом» (1:1) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
Нападающий Криштиану Роналду открыл счет на 45-й минуте.
Мяч стал для него 125-м в 161-й игре на турнире.
Португалец дебютировал в Лиге чемпионов за «Манчестер Юнайтед», где выступал с 2003 по 2009 год. Следующие девять сезонов провел в «Реале».
- В июле 2018 года туринцы заплатили за игрока сборной Португалии 117 миллионов евро.
- Гол стал для него восьмым в ворота «Аякса» в Лиге чемпионов. Больше в рамках турнира он забивал только «Ювентусу» и «Баварии» (по 10). На стадии четвертьфиналов 34-летний игрок забил 24 гола – это на 14 больше, чем у его ближайших преследователей Лионеля Месси и Рауля Гонсалеса.
- Роналду – действующий победитель ЛЧ в составе «Реала». Мадридский клуб вылетел из розыгрыша на стадии 1/8 после трех побед подряд, проиграв «Аяксу» с общим счетом 3:5.
- Ответный матч состоится 16-го апреля на «Ювентус Стэдиум» в Турине.