У Роналду 125 голов в 161 матче Лиги чемпионов

«Ювентус» на выезде сыграл вничью с «Аяксом» (1:1) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Нападающий Криштиану Роналду открыл счет на 45-й минуте.

Мяч стал для него 125-м в 161-й игре на турнире.

Португалец дебютировал в Лиге чемпионов за «Манчестер Юнайтед», где выступал с 2003 по 2009 год. Следующие девять сезонов провел в «Реале».